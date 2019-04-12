Адвокат капитана "Норда": Решение суда объявить Горбенко в розыск на законное не тянет

Решение киевского суда, которым капитан крымского сейнера "Норд" Владимир Горбенко объявлен в розыск, противоречит украинскому законодательству. Такое мнение в комментарии "Комсомольской правде - Крым" высказал адвокат Дмитрий Щербина, представляющий интересы крымчанина в незалежной.

Напомним, Владимир Горбенко, обвиняемый на Украине по двум уголовным статьям, в феврале этого года покинул территорию незалежной и сейчас находится в родной Керчи. В связи с тем, что он не явился на заседание, Оболонский районный суд Киева 12 апреля 2019 года объявил крымчанина в розыск.

- На законное это решение не тянет, потому что это подготовительное судебное заседание, и на данной стадии приостанавливать дело и объявлять в розыск нельзя. Тем не менее, судья это сделал, - рассказал КП-Крым адвокат Дмитрий Щербина. - К сожалению, это определение суда не обжалуется по закону. Дальнейший порядок действий мы должны согласовать с Горбенко.

Ранее сообщалось, что на заседаниях суда в Киеве капитан судна "Норд" будет присутствовать по видеосвязи, однако с этим возникли трудности.

- Неудобно каждый раз ездить в Ростов, а суды с местом дислокации в Крыму... украинский суд никогда этого не разрешит, бесполезно даже подавать ходатайство, - отметил Дмитрий Щербина.

ДЕЛО ПРОСТО ПОДВЕСИЛИ

В свою очередь адвокат Максим Могильницкий, также представляющий интересы Владимира Горбенко на Украине, считает, что таким образом суд просто "заморозил" бесперспективное производство.

- Суд приостановил рассмотрение дела. Это решение, которое устраивает и суд и следствие, дело просто подвесили. Никто не заинтересован доводить его до конца, потому что в материалах дела нет доказательств вины капитана, и закончиться оно может только оправдательным приговором, - сказал Могильницкий "Комсомольской правде - Крым".

Напомним, Владимира Горбенко на Украине обвиняют по двум статьям уголовного кодекса - нарушение порядка въезда и выезда из Крыма, а также якобы незаконная ловля рыбы.

МНЕНИЕ

Политолог Владимир Джаралла:

- Не забудем, не простим - этим лозунгом руководствуются украинские чиновники, когда речь заходит о Крыме. Капитан Горбенко своим пробегом оставил их в дураках, они должны отработать тему. Самому ему это ничем не грозит, хотя, несомненно, в Азовском море все идет к столкновению. К сожалению, другого языка они не понимают.

СПРАВКА КП

Рыболовецкий сейнер «Норд» захватили украинские пограничники посреди Азовского моря 25 марта 2018 года. На борту находились 10 человек, все – жители Керчи, граждане России. Официально рыбакам заявили, что их задержали за незаконный рыбный промысел, хотя необходимые бумаги на вылов у капитана были. Судно отконвоировали в Бердянск, в течение недели экипаж был заперт на борту вместе с пятью тоннами гниющей рыбы в трюме. Вода и запасы провизии заканчивались, а адвокаты далеко не сразу смогли повидаться со своими подзащитными и доставить продукты.

Девятерых рыбаков оштрафовали за якобы незаконное пересечение украинской границы и отпустили, а на капитана Владимира Горбенко возбудили сразу два уголовных дела и поместили в изолятор.

Остальные члены экипажа не могли вернуться домой, потому что все документы, удостоверяющие личность, у них отобрали. Консульство РФ оформило им новые паспорта, однако улететь удалось только двоим, а остальных сняли с самолета под надуманным и незаконным предлогом - якобы документы недействительны. Впоследствии их обменяли на задержанных в Крыму украинских браконьеров, все это время семеро моряков жили на территории посольства РФ в Киеве.

Сейнер «Норд» Украина выставила на торги, однако аукционы постоянно срываются ввиду отсутствия желающих купить крымские судно.

А вот рыбколхоз имени Первого мая в Керчи, которому принадлежал сейнер, лишился своего единственного судна, а значит – по сути, средств к существованию. Предприятие обратилось за помощью к властям республики.