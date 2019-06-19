«Ищем желающих исполнить роль мертвого в морге»: В Севастополе снимают боевик о террористах

Едва в окрестностях Севастополя завершились съемки эпизодов приключенческого фильма «Гардемарины-4», как тут же началась работа над лентой «Капитан Голливуд».

На съемках "Капитана Голливуда". Фото: Эдуард Амиров/VK

Фильм основан на реальных событиях. Кинолента рассказывает о лихих 90-тых в России. Главный герой истории – капитан ФСБ Верещагин по прозвищу «Капитан Голливуд», которого играет 34-летний актер Евгений Ткачук, расследует серии взрывов многоэтажек в 1999 году. В том числе и теракт, произошедший в Волгодонске, Ростовской области, где боевики взорвали многоэтажный дом.

Рядовых жителей Севастополя пригласили играть в массовых сценах кинофильма боевиков, медиков, сотрудников МЧС и даже... «трупов».

В кадре артист в форме милиционера. Фото: Дмитрий Кондратьев/VK

«На завтра нужны 4 милиционера. Рост 175-185, одежда 50-54…», «Ищем желающих исполнить роль мертвого в морге…», «Набираем актеров массовых сцен на сотрудников ФСБ…», «Для съемок в художественном фильме требуется младенец до 7 месяцев…», «Требуются боевики (восточные типажи)» - такими объявлениями запестрили соцсети.

Желающие тут же нашлись.

Недострой превратили в разрушенный жилой дом. Фото: Дмитрий Кондратьев/VK

- Часть съемок проходила в Казачке (западный район Севастополя, в окрестностях Казачьей бухты. – От авт.) возле церкви и недостроенного здания - это вроде больница должна была быть, - рассказал «КП-Крым» один из актеров массовых сцен Константин. – В эпизоде после взрыва играл спасателя – помогал разгребать завалы и эвакуировать людей.

На видео все выглядит очень правдоподобно.

В Севастополе снимают кино.Недостроенная больница на время съемок стала взорванным жилым домом. Видео: Константин Алексеевич/VK

Грим выглядит очень натурально. Фото: Константин Алексеевич/VK

Сюжет, в котором с места трагедии в больницу доставили пострадавших, среди которых были и погибшие, снимали в микрорайоне Студгородок.

Правда мало, кто захотел стать "трупом".

В Севастополе идет работа над боевиком .Актерам массовки довелось играть врачей и тех, кто пострадал от взрыва. Видео:Евгений Армейцев/VK

Жители Севастополя стали артистами массовых сцен. Фото:Евгений Армейцев/VK

- Работа непыльная, даже двигаться не нужно, лежишь себе под простыней, а тебя куда-то катят, - поделилась впечатлениями одна из актрис массовки, - но не очень приятно ощущать себя мертвой, да и примета плохая. Один день еще куда не шло, но на второй день я не согласилась быть трупом. От греха подальше!

Лагерь «боевиков», устроивших взрыв, расположился в очень красивом и живописном месте - в Байдарской долине, где спуск по серпантину в Орлиное.

На съемках фильма "Капитан Голливуд" лагерь боевиков.Актеры старательно вживаются в роль "террористов". Видео: Юрий Беркань

"Боевики" сделали фото на память. Фото:Юрий Беркань/VK

- Да они на боевиков похожи больше, чем сами боевики! - так оценили пользователи соцсети фото с киноплощадки.

В съемках участвовали бородачи. Фото: Вадим Амиров/VK

Работа над лентой продолжается. Создатели планировали выпустить фильм на большой экран весной этого года, но премьеру пришлось отложить. Зрители смогут увидеть киноленту «Капитан Голливуд» не раньше, чем в 2020 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Михаил Боярский о съемках в Крыму: "Меня в интимных сценах дублируют!"

Артист играет в «Гардемаринах - 4» Сержа Де Брильи (подробнее)

«В шесть утра я уже в гриме»: Семенович о начале съемок фильма «Гардемарины-4» в Крыму

Киногруппа начала работать в Севастополе (подробнее)

Испытано на себе: Все тайны киношного грима, или как из красавиц делают чудовищ Чем корреспонденту «Комсомолки» разбили бровь и синяк поставили на пол-лица (подробнее)