2019-06-18T20:42:55+03:00
Дом. Семья

Моряки сняли, как охотятся дельфины под Крымским мостом

Вопреки мрачным прогнозам Украины, строительство моста не навредило экосистеме [видео]
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
Дельфины резвились прямо у бортов корабля. Фото: скриншот из видеоДельфины резвились прямо у бортов корабля. Фото: скриншот из видео
Изменить размер текста:

За бортом судна несколько дельфинов резвятся в воде, поднимая вихрь брызг.

- О, лобаня гоняет, - кричит матрос.

Недалеко от порта Тамань морякам довелось увидеть вблизи и даже заснять на видео редкое зрелище - охоту черноморских дельфинов. Обычно дельфины охотятся вдали от судоходных маршрутов, но видно, что им комфортно добывать пропитание рядом с опорами Крымского моста.

us_alexeyus_alexey
Дельфины охотятся
95 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Этот ролик стал еще одним доказательством лживости заявлений некоторых украинских "специалистов", которые то и дело выступали с заявлениями, что строительство Крымского моста вредит экологии и убивает дельфинов. Вот только, как видим, все получается ровно наоборот: дельфинов в Керченском проливе стало значительно больше.

Исследователи считают, что рост популяции дельфинов в свою очередь связан с ростом популяции рыбы, питающейся растительностью на сваях Керченского моста.

- Дельфины – высокоорганизованные животные, очень мобильные. Если им где-то становится плохо, они могут уплыть. И если бы они здесь, у моста, чувствовали себя плохо, их бы здесь не было, несмотря на обилие корма и другие привлекательные факторы. Большое количество дельфинов рядом с мостом говорит о том, что обстановка для них благоприятная, - говорит завотделом океанографии и природоохранных исследований АзНИИРХ Тимофей Барабашин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые засняли, как в Черном море мама-дельфин горюет по погибшему малышу

Афалина выталкивает тело своего детеныша на поверхность (подробнее)

Он испытывал боль при каждом движении: В Севастополе волонтеры спасли дельфина-белобочку, запутавшегося в сетях

Животное голодало несколько дней (подробнее)

У берегов Крыма плавает дельфин-мутант

Ученые сфотографировали афалину с необычным хвостом (подробнее)

Кот Мостик: «Передо мной даже КамАЗы притормаживают! Мяу!» Главный прораб Крымского моста рассказал как проводит летние деньки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
37 объектов под снос: В Севастополе начали изымать у граждан землю и дома для строительства «Тавриды»
"Не дождался приема - принял сам": Мужчина, заснувший у дверей депутатской приемной, повеселил соцсети
Следком РФ возбудил уголовное дело по факту смерти 17-летнего спортсмена в Крыму
Симферополь вошел в первую пятерку городов с «убитыми» дорогами
В Севастополе спасли от пожара жилые дома
За пять лет по «единому билету» в Крыму приехали 2 миллиона туристов
Юный крымчанин неожиданно заснул при попытке украсть телевизор из детсада в Красноперекопске
Под видом лекарств: Полицейские в Крыму изъяли из оборота 40 тонн поддельного спирта
В Судаке хотят выселить на улицу семью с 6 детьми
Подрядчик выполнил 20% работ по очистке русла реки Салгир в Симферополе
В Крыму проходят масштабные учения с применением авиации и С-400
На капитальный ремонт ФАПов и амбулаторий в Крыму выделят миллиард рублей
Заживо сжег родного брата: в Севастополе судят жестокого убийцу