Моряки сняли, как охотятся дельфины под Крымским мостом
За бортом судна несколько дельфинов резвятся в воде, поднимая вихрь брызг.
- О, лобаня гоняет, - кричит матрос.
Недалеко от порта Тамань морякам довелось увидеть вблизи и даже заснять на видео редкое зрелище - охоту черноморских дельфинов. Обычно дельфины охотятся вдали от судоходных маршрутов, но видно, что им комфортно добывать пропитание рядом с опорами Крымского моста.
Этот ролик стал еще одним доказательством лживости заявлений некоторых украинских "специалистов", которые то и дело выступали с заявлениями, что строительство Крымского моста вредит экологии и убивает дельфинов. Вот только, как видим, все получается ровно наоборот: дельфинов в Керченском проливе стало значительно больше.
Исследователи считают, что рост популяции дельфинов в свою очередь связан с ростом популяции рыбы, питающейся растительностью на сваях Керченского моста.
- Дельфины – высокоорганизованные животные, очень мобильные. Если им где-то становится плохо, они могут уплыть. И если бы они здесь, у моста, чувствовали себя плохо, их бы здесь не было, несмотря на обилие корма и другие привлекательные факторы. Большое количество дельфинов рядом с мостом говорит о том, что обстановка для них благоприятная, - говорит завотделом океанографии и природоохранных исследований АзНИИРХ Тимофей Барабашин.
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ИСТОЧНИК KP.RU