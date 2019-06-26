В Крыму с 1 июля подорожает коммуналка

С 1 июля квитанция на оплату коммунальных услуг для жителей Республики Крым станет немного весомее.

- Средняя величина коммунальных тарифов вырастет на 4,5%, - сообщил председатель Госкомитета по ценам и тарифам Республики Крым Юрий Новосад.

В целом по региону средневзвешенный тариф на холодную воду вырастет на 0,1 процентов и будет равняться 30,21 рубля, включая налог на добавленную стоимость.

Юрий Новосад также сообщил, что услуги водоотведения, то есть канализация, в среднем станут дороже на 4,9 процентов и составит 26,1 рублей за 1 метр кубический.

Средневзвешенный тариф на тепло подрастет на 0,5 процентов, в среднем 1 гигакалории с 1 июля этого года будет стоить 2 714,3 рублей.

Электричество: цена киловатт часа (в диапазоне употребления от 0 до 150 кВт/ч) составит 3,2 рубля - рост 7,7 процентов.

Природный газ подорожает на 7,5 процентов - 5,18 копеек за метр кубический. Газ в баллонах стал дороже чуть раньше - еще 18 июня. Цена баллона на 21 кило повысилась с 856 до 1024 рублей.

"Мусорная" строчка останется прежней - стоимость вывоза твердых коммунальных отходов не вырастет. .

ТАРИФЫ НА ТЕПЛО БОЛЬШЕ РАСТИ НЕ БУДУТ

Кстати, правительство РК приняло документ, который не разрешает больше в 2019 году изменять тарифов на тепло для населения. Это правило относится к ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», АО «КрымТЭЦ» и МУП «Ялтинские тепловые сети», которые обеспечивают теплом 99 процентов жилья в регионе.

ТРУБЫ ЛОПАЮТСЯ - ВОДА ДОРОЖАЕТ

Одна из причин повышения тарифов - это высокая себестоимость коммунальных ресурсов из-за изношенности сетей, которая приводит к большим потерям. Ржавые и гнилые трубы рвутся, холодная и горячая вода льется рекой по асфальту, что, конечно же, сказывается на цене водо- и теплоснабжения.

Правда, как оказалось, из всех компаний, работающих в коммунальной сфере, официально утвержденные планы по модернизации сетей есть только у ГУП "Крымэнерго". Остальные предприятия, например, ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» и ГУП РК «Вода Крыма» не располагают таким важным документом, а значит, надеяться в ближайшее время на изменение ситуации не приходится.

По сути, нет и речи о плановом ремонте, а сплошные аварийные ситуации. Остается напомнить, что тарифы на водоотведение и холодную воду в РК с 1 января этого года повысились на 1,1 и 2,47 процентов.

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