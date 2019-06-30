«Крым прекрасно развивается без днепровской воды»: В Госсовете РК ответили на заявление лидера Меджлиса*
В Госсовете Республики Крым ответили на заявление лидера запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефата Чубарова.
Ранее он высказал мнение, что только, когда полуостров вернется в состав Украины, тогда в регион поступит вода по Северо-Крымскому каналу.
Он выразился, что такое ограничение – «наказание для России».
В свою очередь депутат крымского парламента Владислав Ганжара подчеркнул, что Крым давно и прекрасно справляется и без днепровской воды.
- Что касается Северо-Крымского канала, то полуостров уже давно привык к отсутствию воды по этой артерии. Определенные последствия этого шага есть, они чувствуются в сфере сельского хозяйства, также в Северном Крыму. Но мы понимаем, что полуостров прекрасно развивается и живет без днепровской воды уже на протяжении пяти лет, - отметил депутат.
Он напомнил, что в республике ищут новые пути для решения проблем с водой: строятся новые водохранилища, рассматриваются новые пути решения, которые позволят справится с проблемного водного дефицита.
- Действительно, тогда, когда Украина перекрыла подаче воды в нашу республику – это стало серьезным шагом, который показал враждебно-агрессивную политику соседнего государства. В первую очередь, не против России, а против 2,5 миллиона людей, живущих на Крымском полуострове. Подобные шаги, которые предпринимала Украина, это продовольственная, энергетическая и водная блокады – все сравнимо с попытками геноцида миллионов людей. Что касается самого заявления Чубарова, то это очередной способ напомнить о себе, что такая организация существует. Его слова, конечно, никогда не воплотятся в жизнь, Крым никогда не будет в составе Украины, - подчеркнул Владислав Ганжара.
Меджлис* - экстремистская организация, которая запрещена в России.
А В ЭТО ВРЕМЯ
В Крыму за 25 миллиардов рублей проведут реконструкцию Межгорного водохранилища. Это позволит бесперебойно обеспечивать водой Симферополь, северную часть Севастополя, Саки и Евпаторию.
Как рассказал гендиректор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, работы планируется завершить до 2024 года.
- Оно очень мелкое, поэтому была большая площадь испарения. Но в том проекте, который мы предложили, предполагается реконструкция основания водохранилища, углубления, гидроизоляции, - добавил Баженов.
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ИСТОЧНИК KP.RU