Федор Конюхов на самолете с солнечными батареями приземлился в Евпатории

6 июля, утром, Федор Конюхов утром прилетел из Краснодарского края на Крымский полуостров. Но перед тем, как попасть в Евпаторию, которая значится в маршруте, как пункт назначения, воздушное судно сделало остановку в окрестностях Феодосии.

Почему именно там сделали привал? Неужели воздушное судно забарахлило?!

- Все в порядке, нет и речи о поломке. Просто остановились, чтобы встретиться с ребятами, поговорить, чай попить, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» собственный источник.

Что же вполне логичное объяснение, потому что, компанию Федору Конюхову составил Сергей Рябчинский, возглавляющий федерацию планерного спорта России, а Коктебель, возле Феодосии, можно назвать столице этого экстремального вида спорта.

Погостили немного, а во второй половине дня полетели дальше, и уже в пять вечера самолет стоял на приколе в Евпатории.

Самолет Конюхова уже в Евпатории. Фото: скрин с сайта www.iridium360.ru

- Жена и ребенок у него отдыхают здесь, вот и выбрал место для стоянки, - предвосхищая вопрос сообщил источник журналисту «КП-Крым».

По его словам, дальше Федор Конюхов по полуострову будет передвигаться пешком или на автомобиле.

- Он планирует побывать в часовне на Северной стороне Севастополя в Орловке, - отметил собеседник.

Таким образом путешественник выполняет данный перед небесами оброк и начинает возводить перед каждым кругосветным путешествием часовню. Завершил очередное путешествие вокруг земного шарика, будь добр, открывай новое культовое сооружение!

Путешественник начал строительство часовни летом 2018-го. Фото: личный архив

В полуострове он осуществляет свою мечту о строительстве храма в память «морякам и путешественникам, погибшим на неведомых широтах мирового океана и не получившим погребения».

Часовню в Орловке путешественник спроектировал сам, продумал он и дизайн. Сооружение посвящено Святому Федору Ушакову, который почитается покровителем военно-морского флота и стратегических военно-воздушных сил России.

КСТАТИ

В общей сложности воздушное судно, работающее от солнца, преодолело порядка 1700 километров: 5 июля самолет взлетел с подмосковного аэродрома, сделал пару посадок и 6 июля приземлился в Евпатории.

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