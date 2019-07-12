2019-07-12T16:24:23+03:00
Общество

Дорогой #Крымнаш: Почему для «понаехавших» жизнь на полуострове не малина

Жители материковой России приезжают за сказкой, а оказываются у разбитого корыта
Галина КОВАЛЕНКО
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Крымский полуостров привлекает красивыми видами и теплым климатом. Фото: Галина ФоминаКрымский полуостров привлекает красивыми видами и теплым климатом. Фото: Галина Фомина
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Жить у моря - миллионы людей грезят таким о таком счастье. Но многие из тех, кто решается на переезд в Крым, сбегают на материк, пожив с годик на полуострове. Другие же бросают якорь и остаются на ПМЖ. Почему?! Ответ на этот вопрос «Комсомольская правда - Крым» решила поискать у самих «понаехавших».

МОРЕ ЗОВЕТ, ЦЕНЫ КУСАЮТСЯ

Частный домик, маленький дворик. В окно лезут абрикосы. Плоды еще зеленоватые, но еще неделя - и нальются желтизной, успевай подхватывай. 38-летняя Светлана Серебренникова говорит, именно о таком дворике с абрикосами, вишней и виноградом она мечтала всю жизнь. Только - о своем. И у моря. Сегодня семья снимает жилье в аренду. И в Симферополе, где есть работа, но нет моря.

Светлана Серебренникова влюбилась в полуостров. Фото: личный архив

Светлана Серебренникова влюбилась в полуостров. Фото: личный архив

- Всю жизнь я прожила в Барнауле, - рассказывает 38-летняя Светлана Серебренникова. - Но как-то увидела вакансию по моей специальности в Симферополе, а я занимаюсь рекламным бизнесом, не удержалась - переехала.

Светлану очень хорошо приняли на новом месте работы.

- Я стала получать зарплату, о какой мечтала, - 40 тысяч рублей, мне повезло, заняла руководящую должность в рекламном агентстве. Но, оказалось, что на деньги, на которые я могла бы шиковать в своем городке, в Симферополе - не прожить, - ждало женщину неприятное открытие.

На руках маленькая дочка, сама растит, без мужа, а в садик муниципальный не пролезть - очереди. Местные ворчат «понаехали с материка, а мы своих не можем устроить теперь».

За частный детсад нужно отдавать каждый месяц по 12 тысяч рублей. И половину зарплаты съедает съемная квартира.

- Цены на жилье в Крыму космические. В Симферополе за «однушку» нужно платить не меньше 25 тысяч (!) плюс такой же залог. А еще услуги риелтора - 60 процентов от суммы. Получается, вначале нужно отдать 62 тысячи рублей! К недешевой аренде идет бонусом мебель 60-х годов прошлого века, пыльные ковры на стенах, тараканы и соседи-дебоширы. И так везде! Я три квартиры поменяла. Сами симферопольцы тоже живут не кудряво, - жалуется Светлана.

Почти год она прожила на полуострове, но затем не выдержала, схватила дочку в охапку и улетела домой, где аренда шикарной «однушки» не выше 12 тысяч рублей, а рядом родные и друзья, готовые помочь в трудную минуту.

Но спустя несколько месяцев опять купила билеты на рейс в Симферополь.

- Я не могу жить без Крыма и моря! - признается переселенка. - Да, нелегко приходится, но я держусь. Пока живем в эконом-режиме, ищу работу посытнее. Себя можно ограничить, а вот ребенку же не откажешь. Но в холода возвращаться не хочу!

«ПРОЩАЙ, КРЫМ. ТУТ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ»

Блогер Сергей (blog_ne_bloggera) переехал с семьей - женой и 10-летней дочкой - в Крым из Белоруссии.

- Серьезно заболела жена - у нее онкозаболевание. После того, как победили болезнь, врачи посоветовали горно-морской климат, - рассказывает 40-летний мужчина.

Сперва семья фрилансера облюбовала Севастополь, сняла в гостевом доме номер за 18 тысяч рублей в месяц.

- В курортный сезон этот номер стоит 210 тысяч (!), но мы сразу договорились, что до лета нам аренду поднимать не будут, - говорит Сергей. - Но уже весной хозяин забыл обещанное! И нам пришлось искать крышу над головой. У нас был устный договор. Пришлось съехать, пока вещи на улицу не выбросили.

Блогер Сергей (blog_ne_bloggera) сейчас живет в Краснодаре. Фото: личный архив

Блогер Сергей (blog_ne_bloggera) сейчас живет в Краснодаре. Фото: личный архив

Затем блогер вместе с семьей перебрался в Симферополь, где в отличии от Севастополя нет сезонности цен на съем жилья.

- Пройдешься по центру - вроде ничего, но стоит чуть свернуть в сторону, как полное отсутствие инфраструктуры - грязь, нет освещения и какие-то полуразвалившиеся лачуги, - таким он увидел столицу курортного региона.

Остановились они на несколько месяцев и в жемчужине Крыма - Ялте.

- Вот где особенно в глаза бросается низкий уровень культуры обслуживания, свойственный для всего полуострова, - считает Сергей. - Спросит у продавцов бабулька про творог, а ей в ответ хамят: «Откуда я знаю, пробовать, что ли, все обязан?! Берите какой есть». И так во всех сферах. Ведь при Украине здесь ничего не делалось - все пришло в запустение: нет нормальных дорог, школ, детсадов и больниц. Когда Крым присоединился к России, то мы думали, что года через три новый регион станет вровень с остальными, что на материке. Теперь же видим, что нужно еще как минимум лет 10-15, не меньше, чтобы навести порядок.

По мнению Сергея туристическая сфера на полуострове еще далека от совершенства.

- Все норовят урвать в сезон кусок пожирнее, а потом жить, не напрягаясь, до следующего лета, - отмечает мужчина. - Поэтому на полуострове ну очень дорого отдыхать, по сравнению с той же Турцией, где и цены более демократичные, а сервис и вовсе не идет ни в какое сравнение!

Блогер полагает, что в ближайшем будущем полуостров с его уровнем сервиса и ценовой политикой рискует остаться без туристов из России.

- Сразу после присоединения в Крым начали ездить из-за любопытства, новый регион. Потом внимание привлекла автодорога через Керченский пролив, сейчас на пользу пошел инцидент в Грузии. Очередная волна туристов пойдет после начала железнодорожного движения по Крымскому мосту, а потом возможен обвал, - предрекает блогер. - За рубежом пока сегодня намного дешевле и комфортнее отдыхать.

После двухлетней жизни на полуострове семья переехала жить в соседний Краснодар.

- Прощай, Крым! Тут жить нельзя! - считает Сергей.

На что он советует обратить внимание при переезде в Крым: 1. Климат подходит не для всех 2. Не развита инфраструктура. 3. Крымский менталитет. 4. Очень дорогая недвижимость. 5. Сложно найти хорошую работу. 6. Цены бьют по кошельку.

Подробно можно прочитать здесь: Шесть советов от блогера, прожившего на полуострове два года в трех городах)

«МЕДИЦИНА И МУСОР - ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ»

- Прежде чем переехать в Крым, мы не раз с мужем бывали на полуострове, - рассказывает Галина Фомина, фотограф из Оренбурга. - Здесь море, невероятная разнообразная природа, хорошие люди. И постоянно какая-то движуха. Мы, например, в один из своих последних приездов случайно встретили Путина с Берлускони в Херсонесе. Они шли себе мимо в метре от нас, здоровались и даже интересовались нашими делами. Вот так просто, гуляя по парку, можно встретить первых лиц государств.

В 2018 году мужа Галины пригласили на работу в Симферополь - в силовую структуру. Обоим всего под тридцатник, детей пока нет, собрались быстро - долго не думали.

Галина Фомина живет на полуострове уже год. Фото: Галина Фомина

Галина Фомина живет на полуострове уже год. Фото: Галина Фомина

- Привыкнуть к новому месту было несложно, Крым красивый и приветливый, - отмечает она.

Сама Галя пока не нашла работу в Крыму.

- Уровень зарплат, по моей оценке, такой же, как и в Оренбурге, откуда мы переехали. А вот цены на жилье и продукты в разы выше, - расстраивается фотограф. - И цены на платные медицинские услуги в Крыму тоже выше в два раза, чем на Южном Урале. Причина мне не понятна. А бесплатно на полуострове я опасаюсь лечиться. Болеть в Крыму нельзя. Сами здания больниц выглядят удручающе, да и о качестве медицинских услуг местные неважно отзываются.

Одна из главных проблем Симферополя, по мнению фотографа, - мусор. Он вываливается из мусорных баков, валяется вдоль реки Салгир в самом центре города, не говоря уже про окраины. И такая ситуация - по всему Крыму.

В целом же в Крыму немало позитивных изменений. Дороги строят, облагораживают города. Бывает, приезжаешь туда, где не был давно, а на месте пустыря - парк, дорожки, лавочки… Видимо просто пяти лет мало, нужно все же больше времени, чем надеялись.

ЦЕНЫ

И по покупке жилья, и по аренде - Севастополь и Республика Крым прочно входят в пятерку самых дорогих регионов.

По данным сайта недвижимости Mirkvartir.ru, средняя цена аренды «однушки» в Симферополе - 22, 6 тыс. руб., в Севастополе - 20,9 тыс. руб. (Впереди только Сочи -23, 9 тыс. руб., Санкт-Петербург - 24, 2 тыс. руб. и Москве (38,7 тыс. руб.),

Практически такие же позиции в рейтинге и по аренде комнат: Симферополь - 11,9 тыс. руб. и Севастополь - 10,7 тыс. руб.

По цене квадратного метра, по данным ЦИАН, столица РК - 79,1 тыс. руб., город- герой - 89,1 тыс. руб. уступают лишь Сочи - 130,1 тыс. руб. и Владивостоку - 114,6 тыс. руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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