Чаще всего в Крым переезжают жители Урала и Сибири

- За пять лет нахождения Республики Крым в составе России число прибывших составило 197,4 тыс. чел., выбывших - 151,6 тыс. чел., - сообщила «Комсомольской правде - Крым» Александра Корниенко, начальник отдела статистики населения и здравоохранения Крымстата. - Сейчас численность населения - 1911,8 тыс. человек.

В Севастополь приехало 103,2 тысячи, уехало 42,3 тыс. человек, сейчас в городе-герое проживает чуть более 443 тысяч человек. Получается, что на полуострове из 300,6 тысяч приезжих «осело» меньше половины, всего 117, 7 тысяч человек.

- В 2018 году положительный миграционный прирост дали такие российские регионы, как Тюменская, Свердловская, Челябинская, Кемеровская, Омская, Оренбургская, Мурманская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский, Хабаровский, Пермский край и другие регионы РФ, - отмечают в Крымстате.

Основными обстоятельствами, вызвавшими необходимость переезда, мигранты называют: «в связи с работой», «учебой», «личного семейного характера», «природно-климатические условия» и другие.

Что касается международной миграции, то это, в основном, мигранты, прибывающие на полуостров из стран СНГ и студенты из стран дальнего зарубежья. По данным 2018 года наибольший миграционный прирост отмечен из Украины (2022 человека), Узбекистана (351), Индии (199), Казахстана (150) и Беларуси (112).

В возрастной группе мигрантов от 14 лет и старше доля миграционного прироста граждан старше трудоспособного возраста за 2018 год составила 30 процентов.

Вся эта информация сформирована на основе официальных данных МВД, где приехавшие регистрируют свое новое место жительство или временное пребывание.

Но реальные ли это цифры? Ведь многие здесь живут и работают без регистрации. И поэтому посчитать миграцию - «понаехавших» и уехавших - проблематично.

- Для трудоустройства не нужна местная прописка, но по закону все прибывшие должны заявить о своем приезде в ФМС и обязаны временно зарегистрироваться. На деле мало кто это делает, хотя и могут оштрафовать на 5 тысяч рублей. Исключение - граждане иностранных государств, которым для работы и проживания в обязательном порядке нужно обращаться в ФМС, - рассказал юрист Александр Рыжаков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дорогой #Крымнаш: Почему для «понаехавших» жизнь на полуострове не малина

Жители материковой России приезжают за сказкой, а оказываются у разбитого корыта (подробнее)

На что стоит обратить внимание при переезде в Крым

Шесть советов от блогера, прожившего на полуострове два года в трех городах (подробнее)

«Немцы видят в Крыму перспективы»: Чаще всего в Крым переезжают граждане Германии

Миграция началась уже после вхождения полуострова в состав РФ, украинский Крым никого не интересовал (подробнее)

Ауфидерзейн, Европа! Милее сердцу Крым…

Немцы бегут из Германии на российский полуостров от мусульман и бездуховности – ради будущего детей (подробнее)

«Их что, с Марса везут?»: Почему абрикосы и черешня в Крыму дороже, чем в Перми и Санкт-Петербурге?

Местные продавцы задирают цены на дары крымской природы. «КП» разбиралась в вопросе (подробнее)