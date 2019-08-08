Украинские раскольники продолжают судиться за храм в центре Симферополя

Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) не хотят освобождать храм в центре Симферополя и подали апелляцию в суд.

Напомним, задолго до воссоединения Крыма и России церковники получили более тысячи квадратов в центре города по адресу Севастопольская 17А на льготных условиях. Там обустроили не только собор, но еще и аптеку, кондитерский магазин. После Крымской весны священнослужители не захотели регистрироваться в соответствии с российским законодательством и пересматривать условия договора аренды госимущества.

Пять лет спустя по иску Министерству имущественных и земельных отношений РК суд обязал незаконную религиозную организацию расторгнуть договор аренды здания. Но глава крымской епархии ПЦУ архиепископ Климент решил продолжить тяжбу.

- Апелляционная жалоба от архиепископа Климента была зарегистрирована в Арбитражном суде Республики Крым. Мы будем отстаивать свою позицию и дальше согласно законодательству, - сообщили КП-Крым в Минимущества РК.

Архиепископ Климент в очередной раз заявил украинским журналистам о якобы имеющих место гонениях на украинскую церковь в Крыму. Мол, власти специально разрушают здание храма на Севастопольской - хотя на самом деле там проводится ремонт, ведь ПЦУ за все это время внешним видом своего храма снаружи не озаботилась.

- Идет ремонт фасада админздания и части помещений, находящихся на первом этаже, - отметили в Минимущества.

За ремонт храма архиепископ Климент пригрозил крымским властям... санкциями от США. На что в крымском парламенте ему любезно посоветовали соблюдать закон, а не заявлять о несуществующих нарушениях религиозных свобод.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Деревянный самострой ПЦУ в Евпатории - Крестовоздвиженская церковь, возведенная прямо во дворе многоэтажек без единого разрешительного документа, тоже вскоре может пойти под снос. Городские власти дали священнослужителям время на оформление бумаг или самостоятельный демонтаж. В противном случае делом займется государство.

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