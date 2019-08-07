«Дима жив, его видели! Он просто потерял память»: Сестра пропавшего дайвера приехала в Крым, чтобы его найти

Дмитрий Осипов пропал 13 июня в Черноморском районе, где в 10 километрах от берега ловил рапанов с тремя другими дайверами.

Они работали на глубине 7-8 метров и уже собирались возвращаться на берег, когда вдруг что-то пошло не так: Дмитрий пропал из поля зрения, а тут, как на беду, погода испортилась и начался шторм.

Друзья не смогли самостоятельно отыскать его и обратились за помощью в МЧС. 16 июня к спасательной операции привлекли и вертолет МИ-8.

Но поиски не увенчались успехом.

- Брат может неделями голодать. Я знаю, что он выживет, - не поверила тогда в его гибель сестра Екатерина Батагова.

Она попросила помощи у государств, имеющих выходы на Черное море: написала электронные письма с просьбой оказать содействие на Украину, в Болгарию, в Турцию и Румынию.

Прошло полтора месяца со дня исчезновения, но родные не теряют надежд.

- Я знаю, что он жив, - говорит «Комсомольской правде» - Крым» Екатерина Батагова, родная сестра дайвера. – Не такой он человек, чтобы взять и сгинуть. Его просто никто не ищет. Да, сразу, когда он не вернулся с моря, поиски велись активно, даже вертолеты задействовали, а потом все прекратилось.

Женщина не может смириться с мыслью, что старшего брата, заменившего ей отца, больше нет на свете:

- У нас очень сильная энергетическая связь и я не чувствую его мертвым.

Екатерина взяла отпуск на месяц и вместе с мужем и 4-летней дочкой приехала на своей машине из родного Сыктывкара на полуостров: за три дня преодолели 3200 километров.

И вот они уже третью неделю колесят по полуострову: расспрашивают местных жителей и туристов. Сестра думает, что ее брат мог потерять память.

- Он не утонул. Мне многие пишут, что видели человека, похожего на Диму то в Саках, то в Симферополе, то в Новофедоровке. Он голодный, холодный и босой! Пережил стресс и потерял память!

Напечатали порядка 200 листовок-ориентировок и расклеивают их на автовокзалах, рынках и пляжах.

- От Мирного (поселок за Евпаторией. - Авт.) до Армянска проехали, - отмечает женщина. - 9 августа у Димы день рождение. И я верю, что его 47-летие будем отмечать вместе. Если кто увидит брата, то дайте знать. Мои контакты: Viber, WatsApp, +79042207711, +79042207432, и VK в личку https://vk.com/id517915121

Она просит опубликовать приметы брата: на вид ему 46 лет, рост 174 см, худощавый, черные короткие волосы с залысинами на лобовой части и затылке, карие глаза, густая длинная борода 10-15 см (распущена или в косичку), носит очки. Может быть одет в джинсы или шорты грязного цвета, зеленую майку, с собой рюкзак.

ОФИЦИАЛЬНО

- За время активных поисков Дмитрия Осипова была обследована акватория Черного моря от Межводного до Стерегущего в квадрате 7 км от берега. Привлеченный к поискам вертолет МЧС МИ-8 за два дня проверил свыше 200 квадратных километров акватории, но дайвера так и не нашли, - сообщил Антон Охременко, помощник начальника ГУ МЧС России по Республике Крым . – Сейчас поиски переведены в пассивный режим, то есть все дежурные спасатели и сотрудники пансионатов оповещены о пропавшем и примут соответствующие меры, если появится какая-то новая информация.

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