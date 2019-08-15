"Просто начала взрываться проводка, а потом все побежали": Еще одна пассажирка самолета, экстренно севшего в Подмосковье, прибыла в Крым

В симферопольский аэропорт прилетела еще одна пассажирка рейса Жуковский-Симферополь, который экстренно приземлился в Подмосковье после возгорания двигателя 15 августа. Полина Кириченко была в гостях у отца в Москве, а утренним рейсом возвращалась в Симферополь.

- Как мы поняли, что что-то пошло не так? Просто начала взрываться проводка, - рассказала "КП -Крым" Полина Кириченко.

- Она загорелась? - уточняем. - Нет, взрывалась, - ответила девушка. - А потом сразу же все побежали. - Я сидела в хвосте самолета, и все обошлось. А так было страшно, у одного мужчины голова вся была в крови, у другого рука сломанная.

Несмотря на ЧП, девушка все-таки решила продолжить свое путешествие.

- У меня выбора не было, - призналась "КП-Крым" Полина, - я же домой возвращалась. В Москве в гостях у папы была.

andreyvorobiev Сегодня в Жуковском аварийно приземлился самолет. Слава Богу, никто не погиб. Спасибо пилотам, которые попали в опасную ситуацию и сделали так, что все остались живы. Благодарю врачей и медиков, которые сделали все, чтобы пассажиры получили помощь. С первых минут на месте работали спасательные службы. Оперативно подключились главы наших муниципалитетов. В Раменскую ЦРБ за помощью обратились 29 человек, но госпитализация понадобилась только одной женщине. Ее жизнь вне опасности. Сейчас на месте работают экстренные службы все в штатном режиме.

В итоге девушка попала в Симферополь в десятом часу вечера.

- Мне место дали в бизнес-классе, в самом начале самолета, а так больше трясло, чем когда я летела в хвосте, - призналась Полина, а потом добавила. - А может, я просто еще от стресса не отошла, и мне так казалось.

Ранее в Симферополь прилетели из аэропорта Жуковский семь пассажиров злополучного утреннего рейса. Они теперь будут отмечать 15 августа как второй день рождения.

Еще 65 пассажиров вылетели в Крым из Домодедово рейсом U6-9105 в 20.25 по московскому времени. Их доставили в самолет уже с багажом и ручной кладью. Часть пассажиров отказалась лететь. В авиакомпании рассказали, что им выплатят компенсации.

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