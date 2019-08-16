«Дурак думкой богат. Их стратегия годна только для пополнения мусорного ведра»: В Крыму оценили стратегию Украины по возвращению полуострова
В незалежной заявили о разработке целой стратегии по возвращению Крымского полуострова в свой состав. В Республике Крым по достоинству оценили усилия Зеленского и его команды.
- Есть такая хорошая украинская пословица, что дурак думкою богат. И Киев вместо того, чтобы заниматься своими делами, выравнивать ситуацию на Украине, тратит время бессмысленные глупости, - сказал «КП» - Крым» Ефим Фикс, первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым. - В качестве аргументов они приводят веский на их взгляд аргумент, что на Крымском полуострове проживает порядка полутора миллионов украинцев, которые отторгнуты от своей страны. Во-первых, уже не полтора миллиона, а два - в Республике Крым и городе Севастополе. Во-вторых, пусть они вспомнят, как они устроили энергоблокаду, перекрыли воду. Тогда значит душа не болела за украинцев? В-третьих, пусть вспомнят и подумают, почему в ходе народного референдума 16 марта 2014 года только 2,5 процента крымчан, а это порядка 30 тысяч человека, проголосовали за то, чтобы остаться в составе Украины.
Первый вице-спикер крымского парламента настроен решительно:
- Их стратегия годна только для пополнения мусорного ведра, куда можно сбросить все то, что они за пять лет начудили и натворили: указов, законов и различных актов.
Политик напомнил, что Крым является частью Российской Федерации, где есть свое правительство и президент, есть правительство и у Крыма и свой государственный совет, органы местного самоуправления.
- Мы сами разберемся, как строить нашу жизнь и создать комфортные условия жизни для крымчан, - считает Ефим Фикс. - А они пусть занимаются своей Украиной и гражданами, которых уже довели до ручки.
Напомним, Крымский полуостров воссоединился с Россией пять лет тому назад, в 2014 году после народного референдума. Подавляющее большинство избирателей одобрили вхождение в состав Российской Федерации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В соцсети подняли на смех украинскую блогершу, обвинившую Крымский мост в массовой гибели медуз
Гражданка незалежной осталась недовольна пляжем на Арабатской стрелке (подробнее)
Очередной маразм: В Крыму отреагировали на украинские санкции для строителей Крымского моста
Правительство Украины подготовило пакет санкций для 19 компаний, причастных к возведению моста через Керченский пролив (подробнее)
"Ничего не добьются": В Крыму не верят, что Германия пойдет на новые санкции ради украинских моряков
Незалежная призвала Берлин требовать от России освобождения бойцов ВМСУ, арестованных после провокации в Керченском проливе (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»