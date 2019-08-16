2019-08-16T12:20:50+03:00
Общество

«Дурак думкой богат. Их стратегия годна только для пополнения мусорного ведра»: В Крыму оценили стратегию Украины по возвращению полуострова

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс считает, что властям назалежной лучше заняться своей страной и делами
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Госсовете РК не воспринимают всерьез "крымские" планы Киева.В Госсовете РК не воспринимают всерьез "крымские" планы Киева.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В незалежной заявили о разработке целой стратегии по возвращению Крымского полуострова в свой состав. В Республике Крым по достоинству оценили усилия Зеленского и его команды.

- Есть такая хорошая украинская пословица, что дурак думкою богат. И Киев вместо того, чтобы заниматься своими делами, выравнивать ситуацию на Украине, тратит время бессмысленные глупости, - сказал «КП» - Крым» Ефим Фикс, первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым. - В качестве аргументов они приводят веский на их взгляд аргумент, что на Крымском полуострове проживает порядка полутора миллионов украинцев, которые отторгнуты от своей страны. Во-первых, уже не полтора миллиона, а два - в Республике Крым и городе Севастополе. Во-вторых, пусть они вспомнят, как они устроили энергоблокаду, перекрыли воду. Тогда значит душа не болела за украинцев? В-третьих, пусть вспомнят и подумают, почему в ходе народного референдума 16 марта 2014 года только 2,5 процента крымчан, а это порядка 30 тысяч человека, проголосовали за то, чтобы остаться в составе Украины.

Первый вице-спикер крымского парламента настроен решительно:

- Их стратегия годна только для пополнения мусорного ведра, куда можно сбросить все то, что они за пять лет начудили и натворили: указов, законов и различных актов.

Политик напомнил, что Крым является частью Российской Федерации, где есть свое правительство и президент, есть правительство и у Крыма и свой государственный совет, органы местного самоуправления.

- Мы сами разберемся, как строить нашу жизнь и создать комфортные условия жизни для крымчан, - считает Ефим Фикс. - А они пусть занимаются своей Украиной и гражданами, которых уже довели до ручки.

Напомним, Крымский полуостров воссоединился с Россией пять лет тому назад, в 2014 году после народного референдума. Подавляющее большинство избирателей одобрили вхождение в состав Российской Федерации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В соцсети подняли на смех украинскую блогершу, обвинившую Крымский мост в массовой гибели медуз

Гражданка незалежной осталась недовольна пляжем на Арабатской стрелке (подробнее)

Очередной маразм: В Крыму отреагировали на украинские санкции для строителей Крымского моста

Правительство Украины подготовило пакет санкций для 19 компаний, причастных к возведению моста через Керченский пролив (подробнее)

"Ничего не добьются": В Крыму не верят, что Германия пойдет на новые санкции ради украинских моряков

Незалежная призвала Берлин требовать от России освобождения бойцов ВМСУ, арестованных после провокации в Керченском проливе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Севастополе эвакуировали 16 человек из горящего дома
В Ялте производитель мороженого задолжал своим сотрудникам 1 миллион рублей
В Крыму откроется Центр воспалительных заболеваний кишечника
Украинец получил три года тюрьмы за попытку ввезти в Крым запрещенное вещество
Ревнивый севастополец заплатит штраф за размещение интимных фотографий супруги
Первые пассажиры самолета, который совершил аварийную посадку в Подмосковье, прилетели в Крым
В Симферополе задержали иностранцев, которые расплачивались на рынке фальшивыми купюрами
В центре Симферополя изменится схема движения троллейбусов
В Крыму с 1 сентября планируют снизить тариф на отопление
На выборах депутатов в Госсовет Крыма будет работать 1,5 тысячи общественных наблюдателей
В Алуште задержали двух чиновников, которые покрывали стихийную торговлю
В Керчи полицейские задержали парня и девушку, которые торговали наркотиками
С 17 августа в Симферополе перекроют улицу Александра Невского
Следком возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки самолета «Москва-Симферополь»
Рейс «Уральских авиалиний» из Симферополя в Москву отменили
В аэропорту «Симферополь» создан оперативный штаб после ЧП с самолетом
После жесткой посадки самолета «Москва-Симферополь» в больницу госпитализировали 23 человека
В Крыму поймали рыболова-браконьера
В Симферополе 15 августа частично отключат свет на 2 улицах и в Каменке