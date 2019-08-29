Обменяла свою «двушку» на «жигули»: Родственники рассказали о жительнице Севастополя, умершей около больницы

В Севастополе прямо в больничном дворе умерла 67-летняя Александра Яковлевна У., которой отказались помочь в приемном отделении.

Бабе Саше медики не помогли справиться с болезнью. Фото: Людмила Белова

«Скорая», которую вызвала случайная прохожая, приехала уже после ее смерти. Как же такое могло случиться?

МЫ ЕЕ НЕ ВЫГОНЯЛИ - ОНА САМА УШЛА!

«КП»-Крым» поговорила с близкими бабы Саши.

- Почему коренная жительница Севастополя оказалась на улице?

- Мы мать не выгоняли, она сама ушла от нас, - рассказал «КП»-Крым» Артур - сын умершей.

- Да, да! Я восемь лет боролась с ее недугом, но она не захотела бросить пить. Сказала, что мы и наши дети ее достали, и ушла, - поддержала его жена Галина. – Нас укоряют в том, что свекровь бомжевала на Московском рынке, прямо под окнами нашей квартиры, но это ее выбор! Она сама не хотела жить вместе с нами.

Супруги рассказали, что живут в съемной однокомнатной квартире вместе с четырьмя детьми: дочерям 10 и 7 лет, сыновьям 9 и 8.

- В прошлом году нашего ребенка не взяли в первый класс, потому что не было каких-то документов, - рассказала Галина. – Вот сейчас двух первоклассников собираем в школу. У нас все есть, спасибо добрым людям, которые помогают одеждой и обувью.

Пособий никаких от государства семья не получает: супруги живут в гражданском браке, вдобавок Галина – гражданка Украины.

- Кем мать работала? Была и продавцом, и в охране, даже имела доступ к боевому оружию, - сообщил «КП»-Крым» Артур.

Ответил он и на вопрос о жилье:

– Была у нас двухкомнатная квартира, но в 2014 году мы ее обменяли на машину.

- Наверное, крутая иномарка? - с трудом представляем, каким должен быть автомобиль, чтобы за него отдать «двушку» в Севастополе.

- Нет, «Жигули» 3-ей модели, в очень хорошем состоянии, нам ее из автосервиса прямо в целлофане доставили, - рассказывает Артур. - Надеялись, что отчим, с которым мать прожила лет 15, подпишет нам дом на Красной горке (район Севастополя), но он все завещал своей племяннице.

- А что же случилось с машиной?

- Ее пришлось продать, когда хоронили отчима.

Круг замкнулся. Так баба Саша несколько лет тому назад оказалась без крыши над головой.

Александре Яковлевне У. помогали выжить сердобольные люди. Фото: Анастасия Макеева/ Движение волонтеров "Сердце Севастополя"/VK

- Какие-либо подробности о личной жизни бабы Саши мне неизвестны, но чисто внешне она не производила впечатления пьющего человека, - рассказала «КП»-Крым» Анастасия Макеева, организатор волонтерского движения «Сердце Севастополя». - Умершую постоянно видели на Московском рынке, где ее подкармливали волонтеры и просто сердобольные люди. Тихий божий одуванчик, которому хотелось помочь.

БАБА САША - НЕ БОМЖ

«Комсомольская правда»-Крым» позвонила и в соцзащиту Севастополя.

- На учете у нас стоит около 200 человек без определенного места жительства. Но Александра У. не относится к этой категории, потому что у нее были все документы, включая паспорт гражданина РФ и медицинский полис, - рассказала «КП»-Крым» Наталья Авсейкова, директор ГКУ «Севастопольский комплексный центр социального обслуживания».

По ее словам, в Севастополе очень остро стоит проблема бездомных, потому что нет приюта. И людям, которые по каким-то причинам остались без крыши над головой, просто нет возможности помочь.

ПОСЛЕ ЧП В ШТАТ БОЛЬНИЦЫ ВЗЯЛИ ПСИХОЛОГА И ПЕРЕНЕСЛИ ЛАВОЧКУ

В 4-ой горбольнице Севастополя перенесли лавочку "смерти" в тенек.Скамейку во дворе больницы, на которой умерла баба Саша, "переехала". Видео: Анастасия Макеева

Отреагировали на трагедию и в больнице №4 во дворе, где умерла Александра У.

- Лавочку «смерти», где умерла баба Саша, перенесли с солнцепека в тенек, - видео с таким комментарием появилось в соцсети.

Главврач 4-й горбольницы Севастополя Валентина Гавриляк пока не объяснила «КП»-Крым», зачем уличную скамейку переместила в другое место.

Но зато от ее имени в соцсети разместили пост, следующего содержания:

- Лично от себя и от лица всего коллектива больницы хотелось бы извиниться за неэтичное поведение санитарки приемного отделения. Безусловно, это было недопустимо. Проводится проверка, работа с персоналом. В штат коллектива принят психолог во избежание на будущее таких ситуаций.

Действительно ситуация весьма неприглядная: утром, 25 августа, женщина, которая проходила через двор 4-ой больницы на Северной стороне Севастополя, увидела Александру У., сидевшую на лавочке в 50 метрах от дверей приемного покоя. Бабушка была едва живой, даже говорить не могла, на ногах окровавленные бинты. Ей явно было очень плохо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="560" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/728398" frameborder="0"></iframe> В приемной севастопольской больницы отказали в помощи.Сотрудники приемного покоя решили, что Александра Яковлевна здорова. Видео: Людмила Белова! другой источник

Обеспокоенная женщина бросилась в приемный покой, но там ей откровенно нахамили. Сотрудники медучреждения наотрез отказались помочь бабушке.

Случайной прохожей пришлось самой вызывать «Скорую», но та приехала лишь через час, когда баба Саша уже умерла.

После того, как информация о смерти на пороге больницы появилась в СМИ и соцсетях, департамент здравоохранения Севастополя заявил о проведении служебной проверки.

ГУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю тоже затеял проверку «по факту смерти пожилой женщины».

- Будут тщательным образом изучены все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

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