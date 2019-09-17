2019-09-17T16:20:28+03:00
Общество

Незнакомая Россия: почему крымчане не уезжают на материк

Ученые говорят о крымском феномене
Галина КОВАЛЕНКО
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Молодежь полуострова не спешит покидать родные края.Молодежь полуострова не спешит покидать родные края.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Патриоты и домоседы – так можно назвать представителей крымской молодежи.

Основание для таких выводов дает исследование, проведенное специалистами Финансового университета при Правительстве РФ.

Молодым людям в возрасте до 30 лет из 72 регионов с населением свыше 250 тысяч человек, задавали один вопрос: - Планируете ли вы переехать в другой город в поисках лучшей жизни?

Оказалось, что меньше всего потенциальных мигрантов в Севастополе, Симферополе, Грозном, Краснодаре и Москве.

Больше всего молодежи, готовой переехать из родного края, в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.

- Жители «голосуют ногами» за качество жизни в городах, перемещаясь туда, где выше уровень жизни, качество медицины и образования, где больше возможностей для самореализации и роста, - отмечают аналитики университета. - Молодежь не готова уезжать из комфортных городов и тех мест, где имеются возможности для самореализации и повышения собственного благополучия.

Севастополь и Симферополь, судя по опросу, стоят на одной ступеньке с Москвой. Так почему же жители полуострова не желают покорять безбрежные просторы нашей необъятной родины?

ОСАЖДЕННАЯ КРЕПОСТЬ КРЫМ

- У жителей Крыма есть особенность: даже если они и уезжают за пределы полуострова, то все равно возвращаются. Крым не отпускает, и дело тут не в климатических особенностях, ведь в том же Краснодаре и Сочи погода и природа, по сути, такая же, - говорит политолог Владимир Джаралла.

По его мнению, за годы, что Крым входил в состав Украины, он превратился в подобие осажденной крепости, где жителям приходилось держаться вместе, чтобы отстоять свои права.

В тоже время на полуострове достаточно много смелых и ярких людей, которые уезжают за его пределы. Да, в Москве или Питере не такой комфортный климат, но это компенсируется преимуществами в образе жизни и большими возможностями для самореализации, уверен эксперт.

ДАЛЕКАЯ И НЕИЗВЕСТНАЯ РОССИЯ

- У молодежи Крыма есть «земляная привязка» к полуострову. Да, они любят свою родину и не все готовы к серьезным шагам для изменения жизненной концепции. Молодые люди из сельской местности вообще изначально настроены на семейное ведение дел, которое исключает переезды, - рассказывает ведущий сотрудник центра социологических исследований СевГУ Ольга Ярмак.

Она отмечает, что горожане более мобильны. Опросы показывают, что около 25% парней и девушек подумывают о смене места жительства. В подтверждение своих намерений они выстраивают учебу таким образом, чтобы иметь шансы на успех за пределами Крыма.

Чаще всего молодые люди ведут речь о переезде в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Именно эти города наиболее близки и понятны.

- Чем больше времени пройдет с момента вхождения Крыма в состав России, тем более она (страна, - ред.) станет ближе и понятнее. А значит будет расширяться и география для миграции жителей полуострова, - заключает социолог.

НЕТ ДЕНЕГ, ЧТОБЫ УЕХАТЬ

- По доходам на душу населения Крым входит в десятку регионов с самым низким уровнем, поэтому нашей молодежи просто не всегда доступны вояжи за пределы полуострова, - считает директор института экономики и управления КФУ Виктор Реутов. - Кроме экономических причин, которые играют не в пользу миграции, есть и ментальные. Россия еще непознанный для крымчан регион. Со временем ситуация изменится. А пока мы наблюдаем наплыв молодежи с материка: в этом году в нашем вузе количество студентов из остальной России выросло на 25-30%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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