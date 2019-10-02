2019-10-02T18:13:58+03:00
Общество

«Это нарушение прав человека»: Общественник из Норвегии оценил санкции против Крыма

На полуостров приехала делегация из западных стран
Галина КОВАЛЕНКО
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Андрей Фалалеев и Хендрик Вебер. Фото: пресс-служба КФУ им. В. И. ВернадскогоАндрей Фалалеев и Хендрик Вебер. Фото: пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского
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Симферополь встречает делегацию из западных стран. Среди зарубежных гостей – руководитель общественной организации «Народные дипломаты Норвегии» Хендрик Вебер.

Общественник, как сообщает пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского, дал оценку санкциям, которые приняли европейские страны, недовольные воссоединением полуострова с Российской Федерацией.

- Конечно же, это нарушение прав человека. Санкции действуют в отношении людей и компаний, - заявил Хендрик Вебер на встрече в Крымском федеральном университете.

Он объяснил, что предприятия могут, если хорошо постараются, обойти санкций, а вот людям намного сложнее приходится.

Тем, у кого в паспорте крымская прописка наглухо закрыта дорога в Европу, в Америку, что значительно усложняет сотрудничество, в том числе между образовательными учреждениями. На сегодня студентам полуострова очень тяжело выезжать на учебу в другие страны.

- Мы должны что-то с этим сделать и остановить действие санкций, - заявил Хендрик Вебер.

Винховен Майкел, общественник из Нидерландов поддержал мнение своего коллеги, что санкции вне закона: - Думаю, с помощью народной дипломатии мы можем эти запреты Общественники-иностранцы на встрече со студентами Крымского федерального университета, поговорили о ситуации на полуострове и о том, что молодое поколение думает о будущем Крыма.

- Важно то, что все гости сегодня - представители европейских стран и США. Делегации с азиатской стороны приезжают гораздо, чем из Европы, - считает Андрей Фалалеев, и. о. ректора КФУ им. В. И. Вернадского. - Прошел этап полного отрицания Крыма. Сейчас представители других стран начинают задавать вопросы и узнавать, что на самом деле произошло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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