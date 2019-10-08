Севастопольца столкнули в цистерну с мазутом и подожгли

- Парнишка весь в мазуте, очень скользкий, пока тащили наверх, так и норовил выскользнуть из рук, - рассказывает КП-Крым Эннан Измайлов, помощник начальника караула третьей пожарно-спасательной части ФПС по г.Севастополю. – Но это все мелочи, главное, что спасли человека. Мальчишка уже хрипел, когда мы его нашли. Еще несколько минут и было бы уже поздно.

Спасателям из Севастополя не привыкать выручать людей.

В этот раз тревожный звонок, как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю, поступил от сотрудников Института ядерной энергии и промышленности. Они рассказали, что возле одного из зданий учебного учреждения по улице Курчатова горит бочка с мазутом, а в ней человек. Он не может выбраться наружу и истошно кричит.

Цистерна полностью находится в земле. Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю

Когда спасатели прибыли на место, то увидели, что огромная цистерна полностью закопана в землю. Раньше этот резервуар использовали для хранения солярки, на которой работала кочегарка. Нужда в отоплении пропала, а вот цистерна с остатками мазуты осталась и превратилась в ловушку для молодого парня.

- С трехметровой высоты по лестнице-палке спустились вниз, в бочку, а там дым, вытянутой руки не видно, - вспоминает Эннан Измайлов. – Идем, мазута по колено, не видно ни зги. И нас здорово тепловизор выручил: включили, сделали пару шагов и на экране обрисовался силуэт человека. Подбежали, сразу хотели на потерпевшего устройство для защиты дыхания одеть, но парень весь в мазуте, без сознания. Не стали терять время и сразу начали эвакуацию. Двое внизу подавали парнишку, а наверху один принимал.

За 12 минут управились: 6 минут искали и столько же вытаскивали. Когда подросток оказался на улице, его уже ждали медики. Они привели парня в сознание, а у спасателей уже вопрос готов: - Ты один был?

Спасенный выдавил из себя: - Да.

Но пожарные все-таки еще раз спустились в бочку с дымом вдруг еще кто-то без сознания валяется.

Огромная цистерна с горящим мазутом - не самое приятно место для работы, можно и сами лишиться жизни.

- Некогда было думать от страхе, - рассказывает Измайлов. – В нашем уставе четко прописано – главное спасти человеческую жизнь.

Пока еще неизвестно, каким образом в цистерну попал подросток. По словам очевидцев, парнишка решил помочиться в бочку, встал на край, а его кто-то столкнул вниз и затем поджог мазуту. Все подробности ЧП предстоит выяснить следователям.

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