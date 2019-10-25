"Убогое фото, что тут сказать": Украина похвасталась cмешной "патриотической акцией" в Крыму

Украина в очередной раз решила похвастаться весьма смешным подвигом: неизвестные якобы поднялись на Чатыр-Даг в Крыму и... развернули украинский флаг с традиционной надписью "Слава Украине! Героям слава!", сделанной маркером поверх желто-голубого полотнища.

В отчете, который потом появился в соцсетях и СМИ незалежной, этот поступок назвали "патриотической акцией против российской оккупации".

- Политики на Украине и в Европе сегодня снова много говорят про оккупированный Крым. В основном, это делается как-то стеснительно, опуская глаза, мол, вопрос пока не решается... Крымчанам может показаться, что это навсегда... но, как много раз уже было доказано историей раньше, дух свободного казачества на нашей земле не искоренить ни российским царям, ни генеральным секретарям, ни очередному президенту, - заявили в соцсетях организаторы акции, которые пожелали остаться анонимными.

Вспомнили загадочные "партизаны" недавно арестованного члена нацистских организаций, Олега Приходько, который готовил теракт на полуострове. Его, конечно же, причислили к безвинным политузникам - несмотря на то, что дедуля собирался подорвать бомбу в здании Сакской горадминистрации.

Украинские интернет-пользователи, естественно, встретили эту акцию аплодисментами. Крымчане же - саркастическими замечаниями. Кто-то из жителей полуострова засомневался, действительно ли это Чатыр-Даг, а не горы на территории Украины, а кто-то - обратил внимание то, что "украинские патриоты" решили развернуть измятый флаг - неуважительно как-то с государственным символом...

- Лишний раз показывают весь уровень развития "украинских партизан" в Крыму: мятый, как из заднего кармана флаг, минимальных размеров и развернутый, к тому же, где-то у черта на рогах, чтобы никто не видел. Главное потом фотку запостить так, что бы довольного лица не было видно. Крысовато, но забавно, - высмеял акцию крымский журналист Влад Сергиенко.

- Убогие фото и «акции», что тут сказать. Большинство граждан Украины не волнует крымская тематика, люди обеспокоены социально-экономическими вопросами. Украинское общество смирилось с потерей Крыма, - уверен политолог Иван Мезюхо.

Он подчеркнул, что снимок явно сделали не крымчане, а украинские туристы, которые разместили его в соцсетях уже после возвращения в родную страну.

- За кадром осталось то, что автор снимка все дни пребывания на полуострове не увидел никакого ущемления по национальному признаку и других страшилок о полуострове, о которых пишут украинские СМИ, - отметил политолог.

Подобные "патриотические акции" уже несколько раз проходили на полуострове, и объединяет их одно: украинские флаги неизвестные "патриоты" разворачивают там, где никто не сможет их увидеть: над Ласпинским перевалом зимой или вот на одной из гор в окрестностях Судака. На фотографиях, которые потом гордо демонстрируют в соцсетях - анонимно, естественно! - не видно лиц. В чем смелость и ценность такого поступка - развернуть в лесу или в горах полотнище и прочитать стихи на украинском - не ясно.

Единственный человек, который решился пройтись с украинским флагом прямо по улицам городов - российский блогер Алена Бардовская. Она решила выяснить, как крымчане воспринимают желто-голубое полотнище - и обнаружила, что ни в Симферополе, ни в Севастополе никому из прохожих до него не было дела. Обратили внимание на флаг лишь несколько склочных старушек.

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