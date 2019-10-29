«А если учредители - шизофреники?!»: Эксперт рассказал, почему в Крыму нужно усилить контроль за религиозными организациями

То и дело читаем сообщения в крымских СМИ: получил срок последователь радикального ислама, задержали руководителя ячейки "Свидетелей Иеговы"*... полуостров захлестнула волна сектантства? Или так было всегда? Как государство вообще следит за религиозными организациями? Рассказывает «КП-Крым» религиевед Алексей Возняк.

- Крым, будучи под юрисдикцией Украины, был в числе лидеров среди регионов по наличию и разнообразию религиозных течений, организаций. В Российской Федерации его позиции не изменились: полуостров был лидером и остается им. К 4000 зарегистрированных организаций добавляйте еще 50% от этого числа, которые действуют нелегально или в качестве религиозной группы, просто уведомив исполнительную власть о том, что они есть и будут действовать. Они очень слабо контролируются.

До 2010 года этим в Крыму занимался комитет по делам религий, одна организация. А сейчас – три ведомства: министерство культуры, министерство внутренней политики, информации и связи и Госкомнац. Это не считая Минюста, который регистрирует, и прокуратуры, которая потом следит за деятельностью.

Когда одним делом занимаются три ведомства, начинается хаос и неразбериха. Им надо договориться между собой, чем заниматься. Всем – это ничем. Или дублировать друг друга. В плане статистики и анализа всегда один орган эффективнее работает и отвечает на вопросы власти и силовых структур, нежели три,потому что он знает, что делать, как делать и зачем. А когда три работает в одном направлении, то это как один руль втроем крутить. Статистика - это очень ценная вещь. А ценные вещи не разбрасывают, их бережно хранят в одном месте.

- А чем так ценна статистика? Зачем она нужна?

- Когда отсутствует статистика и государство не держит руку на пульсе, это дает организациям возможности для бесконтрольного роста и деятельности. Они начинают больше работать с населением для своего роста, для своей активности. Не забываем, что в украинском Евромайдане огромную роль сыграли религиозные организации, которые привели туда на площадь своих членов, и они были активными участниками. По сути, любой пастор может сказать: власть неэффективна, идемте на митинг. И люди пойдут. Вот поэтому нужна статистика и контроль.

- Сейчас, по-вашему, контроль недостаточный?

- Нет. На сегодняшний день экспертизу при регистрации новой организации проходит только устав. Но устав можно написать идеально! Он не отражает фактической деятельности. На одной из научных конференций я доказывал, что даже при идеально оформленном уставе можно зарегистрировать тоталитарную структуру, которая будет вполне легально действовать - и попробуй потом сними ее с регистрации! Это можно сделать только по заявлению граждан, а они могут и не написать ничего такого...

Закон, регулирующий деятельность религиозных организаций, был написан в 1997 году и не дорабатывался. Хотя прошло уже больше 20 лет, и появились организации, о которых тогда слыхом не слыхивали. Теперь нужно проводить экспертизу деятельности, а не уставных документов, нужно общаться с учредителями - с живыми людьми.

Группа специалистов должна с ними встретиться, задать вопросы, чтобы понимать, кто перед тобой находится. А вдруг шизофреники, социопаты, психические больные?! Устав этого не может отразить!

Поэтому каждый учредитель должен встретиться с экспертной группой, рассказать, что они в организации будут делать и зачем. Вот, к примеру, у нас - постправославная цивилизация, многие крещены, ходят в храмы. И при возникновении какой-то неохристианской структуры возникает вопрос: зачем? Перекрестить? Перевербовать? Донести людям, что существует Иисус Христос? Ну, об этом знает большинство. Тогда зачем?

Если деятельность не проверять, то получается ситуация: устав проходит проверку, организацию регистрируют, а учредители остаются у руля. Потом прокуратура будет заниматься надзором за их деятельностью, вот только она ничего по сути о ней не знает - только то, что написано в уставе. Деятельность лучше не допустить, чем потом искоренить. Это всегда менее затратно и трудоемко.

Религиозные организации тоже могут создавать деструктивную среду, которая не укрепляет государственный строй. И их влияние будет увеличиваться. Если ничего не изменить, то дальше будет хуже и хуже. Это как на даче: если не полоть сорняки, ничего культурного расти не будет, будут одни сорняки.

- К слову, о сорняках. Если полуостров - в лидерах по количеству религиозных организаций, то он наверняка и в лидерах по количеству различных сект.

- Да, действительно, Крым всегда был первым и в этом направлении. У нас все есть, как в чашке Петри: любые бациллы можно найти.

- Чем вообще опасны для государства секты, какую деструктивную среду они создают?

- Человек перестает быть активной социальной единицей, перестает выполнять функции, которые на него возложило общество: семьянин, работник, избиратель. При вступлении в секту и принятии тех норм и правил, которые там существуют, он устраняется от всех социальных функций и переключается на распространение вероучения его религиозной организации.

Сектанты обрастают скорлупой. Внутри - активность зашкаливает, а снаружи... Например, специалист не работает по профилю, а устроился сторожем, потому что это дает ему больше времени для секты. Если в нормальном состоянии у человека есть 100% активности, то после попадания в секту на общество у него остается 5%, а 95% - посвящается собственно религиозной организации. Его планомерно, методично мотивируют увеличивать этот процент. Там люди работают, учат новичков, как правильно распространять учение, как вести себя с представителями власти, силовых структур.

- Могут ли другие государства влиять на Россию в целом и Крым в частности через религиозные организации?

- Конечно. Есть такое понятие, как управленческие центры. Они могут находиться за рубежом и управлять политикой деятельности религиозных сообществ. Например, у "Свидетелей Иеговы" такой управленческий центр в США. И любое действие, которое расслабляет наше государство, выгодно заокеанскому руководителю. Для него это хорошо, а для нас - плохо.

- Такие организации могут получать финансирование из-за рубежа?

- Да. Любая секта - это деньги и власть. Власть - для лидеров. Деньги - для реализации их целей. Важно понимать, что денежные потоки сверху вниз (от центра - филиалам. - Ред.) - минимальные, и есть еще потоки снизу вверх. Например, у "Свидетелей Иеговы" каждый член секты должен покупать какое-то количество религиозных журналов и бесплатно их раздавать, чтобы вовлекать других. Получается великолепный бизнес по продаже полиграфических изделий, когда тираж продан, еще не будучи напечатанным.

- Как члену семьи заметить, что человек попал в секту?

- Если в речь начинают часто проскакивать религиозные термины, обороты, если меняется распорядок дня. Хотя многие могут долго скрывать свои увлечения, ведь новеньких инструктируют, как себя вести - в том числе, с близкими.

Никто никогда никого не приглашает "в секту". Такой формулировки никогда нигде не прозвучит. Приглашают в лучшую организацию, которая существует на земле, которая решает все твои проблемы, поможет тебе избавиться от комплексов и ответит на все твои вопросы. Вот таких приглашений надо опасаться. Бесплатный сыр и самый лучший сыр всегда находится в мышеловке.

СПРАВКА КП

*Свидетели Иеговы - запрещенная в РФ экстремистская организация.

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