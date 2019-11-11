2019-11-11T16:18:46+03:00
Общество

Судимого на Украине парня обвиняют в изнасиловании керчанки

Молодой человек утверждает, что все произошло по обоюдному согласию
Никита ПОЛЬКО
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ЧП расследуют в Керчи. Фото: архив "КП"ЧП расследуют в Керчи. Фото: архив "КП"
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В Керчи около одного из заброшенных зданий произошло изнасилование. Во всяком случае так утверждает девушка, которая считает себя пострадавшей.

По словам 18-летней Ольги (имя изменено, - Ред), в час ночи 10 октября ее изнасиловал 23-летний приятель. Случилось это около заброшенного здания недостроенной городской больницы №3.

Как удалось выяснить КП-Крым, по горячим следам был задержан подозреваемый. Сергей (имя изменено, - Ред) признался полицейским, что в ту ночь действительно был с Ольгой. Парень не отрицал и близость с девушкой. Вот только эта близость, по словам керчанина, была взаимной.

Записи с камер видеонаблюдения подтвердили только то, что Сергей и Ольга вместе шли к заброшенному зданию. Что именно произошло около недостроя – предстоит выяснить следователям. Назначено несколько проверок.

Однако известно, что место возможного преступления не входит в маршрут патрулирования полиции. Так что здание недостроенной больницы Керчи явно может служить отличным местом для происшествий любого характера.

Интересно, что подозреваемый уже был судим за кражу, правда, еще при Украине. При России его ловили только за распитие алкоголя в общественных местах. И вот теперь Сергею придется доказывать в суде свою версию случившегося той ночью.

Заметим, что крымским правоохранителям нередко приходится расследовать преступления сексуального характера.

Совсем недавно в одном из сел Нижнегорского района произошло жуткое ЧП: взрослый мужчина изнасиловал девочку, которая ходит в младшие классы. По предварительной версии подозреваемый, который был изрядно выпивши, утащил школьницу с детской площадки, где она играла со своим младшим братом.

Малышка чудом вырвалась из рук извращенца. Жители села же, узнав о преступлении, хотели устроить самосуд над подозреваемы, но вмешалась полиция.

В Ялте сегодня рассматривается уголовное дело: молодого мужчину обвиняют в том, что он больше двух месяцев удерживал и насиловал девушку в заброшенном гараже, расположенном в заросшей лесом местности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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