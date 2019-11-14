2019-11-13T20:34:42+03:00
Политика

Эксперт оценил угрозы Киева насчет запуска поездов по Крымскому мосту

На Украине заявили, что власти обязательно отреагируют на начало ж/д сообщения
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Изменить размер текста:

Реакцию Киева на предстоящий запуск поездов по железнодорожной ветке Крымского моста на полуострове назвали настоящим прогрессом. По мнению политолога Владимира Джараллы, украинцы наконец-то признали существование моста и факт того, что по нему пустят составы.

Ранее так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что киевские власти обязательно отреагируют на запуск ж/д движения на полуостров по мосту.

О каких действиях идет речь, Кориневич не уточнил. Зато сказал, что знает цену билетов в Крым. Также постпред напомнил, что доступ в Крым мимо пунктов пропуска Чонгар, Каланчак и Чаплинка нарушает украинское законодательство.

- Влияние организации, от имени которой сделано заявление, равно нулю. Это фейковая структура, которая бессмысленно тратит деньги украинских налогоплательщиков, как все структуры с приставкой "крымский", существующие на Украине, - отмечает Джаралла.

По мнению политолога, разрыв экономических контактов Украины с Россией привел к "мощнейшему удару по ее экономике".

- Если в прошлом году украинское Министерство транспорта было одним из главных доноров бюджета, то сегодня ведомство балансирует на грани банкротства. В этой связи шансы Украины на что-то повлиять выглядят нулевыми. Единственное, на что они могут рассчитывать, что к ним в знак солидарности присоединятся какие-нибудь европейские страны или США, - добавил политолог.

Напомним, продажа билетов на поезда в Крым началась 8 ноября. Первый поезд на полуостров двинется из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря в 14.00 по мск.

Уже 24 декабря из Казанского вокзала Москвы состав отправится в Симферополь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поезд из Севастополя в Москву все-таки запустят весной

А пока перевозчик думает, не сделать ли полноценную остановку в Москве для питерского рейса (подробнее)

На первые поезда из Крыма продали 12 тысяч билетов

Первый состав отправится 23 декабря из Москвы (подробнее)

Билеты на поезд в Крым и из Крыма: Где купить, адреса касс

На полуострове билеты на поезда через Крымский мост продают в 24 кассах. "Комсомолка" приводит полный список с адресами (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Славянске люди побоялись проститься с фронтовиком со знаменитой открытки, зато на похороны «героя» АТО согнали полгорода
В Славянске скончался Семен Усачев – фронтовик со всемирно известного снимка «9.5.45 Усачев». Похоронили героя тихо и скромно. В соседнем Краматорске в это же время пышно похоронили "героя АТО"
Дмитрий Гордон - Александру Гамову - о том, почему Игорь Коломойский призвал восстановить отношения с Россией: "Саш, ты будешь смеяться... Но мы и с ним тоже ели печенье"
В этом признался известный журналист из Киева, который рассказал в “Комсомолке» о синяках и недоедании Зеленского
Игорь Коломойский: Россия даст Украине $100 миллиардов и ее танки будут под Варшавой. НАТО придется покупать памперсы
Одиозный украинский олигарх заявил американской газете Нью-Йорк Таймс, что Киеву пора договариваться с Москвой, раз США не платят за войну с русскими
Политолог: Почему Путин на Донбассе популярнее Зеленского? Да потому что последний не выполняет обещаний!
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов рассказал «КП», что стоит за итогами опроса, проведенного на юго-востоке Украины о популярности политиков и общественных деятелей
Новости 24
Погода в Крыму на 14 ноября: до +20 градусов и ветрено
Проблем с нехваткой воды в Крыму Аксенов не наблюдает
Дороги Крыма решили закрыть для машин ради спасения асфальта
Оставили одну дома: В Крыму продолжают искать пропавшую девочку
Двухдневный пожар в Симферопольском районе наконец потушили
Не подходите к деревьям: На Крым идет сильный ветер
В Крыму пропала 6-летняя девочка
Крымский федеральный университет впервые участвует в выставке China Hi-Tech Fair 2019
«Роют ямы под каждым деревом»: Жители Симферополя жалуются на «закладки» с наркотиками в парках
Крымчанин выбросил с четвертого этажа мать и угрожал взорвать квартиру
Осадки Крыму нужны как воздух, - эксперт Крымского Федерального университета
Госсовет Крыма согласовал отставку трех вице-премьеров
Льготников из Керчи пообещали пустить в новые квартиры к декабрю
Виноградники вокруг Алушты решили превратить в парковки
В Крыму назначили государственного жилищного инспектора
Госсовет Крыма лишил нового главу Симферопольского района депутатского мандата
Туриста из Кировоградской области Украины насмерть сбила машина под Симферополем
В Симферополе с 15 ноября перекроют часть улицы Гагарина
В 2020 году в Крыму появится эфиромасличный завод
На реконструкцию крымского худучилища выделили 217 миллионов рублей
В Симферополе 13 ноября частично пропадет свет
Погода в Крыму на 13 ноября: сухо и тепло до + 23
В Севастополе машинист хозяйственного поезда увидел в окно труп
Прапорщик, старлей и ефрейтор из Евпатории спасли пьяного мужчину от смерти
Два друга из Сакского района убили приятеля ради 30 тысяч
Видео пожара в Севастополе: дизтопливо «сбежало» из гаража и подожгло на улице 2 автомобиля
На Facebook снова появилась страница главы администрации Симферополя
Госдума разрешила не перестраивать рынки Крыма еще пять лет
Вместо жилья симферопольцы строят склады и магазины