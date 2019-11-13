Поезд из Севастополя в Москву все-таки запустят весной

Весной 2020 года запустят регулярный поезд из Севастополя в Москву. Об этом на своей странице в Facebook сообщил врио губернатора города-героя Михаил Развожаев.

Напомним, с 8 ноября началась продажа билетов на первые железнодорожные составы, которые пойдут через Крымский мост с полуострова на материк и обратно. Пока оператор перевозок - частная компания АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» - запустила два рейса: Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь. При этом поезд, связывающий Севастополь и Питер, не делает остановку в столице нашей родины.

Совсем скоро по железнодорожной части моста застучат колеса поездов. Фото: Инфоцентр Крымский мост

Отсутствие прямых рейсов до Москвы возмутило севастопольцев. Проблему поднял в том числе и депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

- Все севастопольцы, желающие попасть в столицу нашей Родины, вынуждены теперь ехать в столицу Крыма. И никакие рассказы и оправдания про двухэтажные поезда, которые не могут пройти в тоннелях под Севастополем, не оправдают неуважение в адрес жителей города-героя, - написал он на своей странице в Facebook и пообещал взять вопрос на личный контроль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/734271" frameborder="0"></iframe> Железнодорожная часть Крымского моста: видео из кабины тепловоза.

Спустя пять дней после появления этого поста в интернете градоначальник Севастополя Михаил Развожаев пригласил к себе директора фирмы-перевозчика

- Удалось договориться, что весной следующего года регулярный поезд будет ходить из нашего города в столицу. Также предложил оператору - пока не запустится отдельное сообщение до Москвы - проработать возможность полноценной, а не технической остановки в Москве поезда, который будет следовать до Санкт-Петербурга, - рассказал Развожаев.

По его словам, в компании «Гранд Сервис Экспресс» пообещали рассмотреть этот вариант.

Вокзал города-героя уже готов принимать поезда дальнего следования. Фото: Михаил Развожаев / Facebook

Билеты на первые поезда через Крымский мост можно купить в 24 кассах Крымской железной дороги, а также на сайте официального перевозчика и с помощью мобильного приложения «ГСЭ Билеты». Разлетаются они, как горячие пирожки: продажи стартовали в пятницу, 8 ноября, а уже к понедельнику, 11 ноября, россияне выкупили 12 тысяч билетов.

Первый поезд отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь уже 23 декабря.

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