Содержанка 50+: Вместо щедрого «папика» извращенец с кнутом и веревками

Регулярно бывать на Мальдивах, не отказывать себе в мелких и крупных радостях, посещать салоны красоты и модной одежды, а на работу ходить, только от скуки. Какая девушка не грезит о такой жизни? Мечты красивые, только бы кто оплатил! Если не удалось отхватить щедрого супруга, можно поискать зажиточного спонсора или, как говорит продвинутая молодежь, «папика». Оказывается, в XXI веке даже сайты и группы в социальных сетях есть на такой случай.

«НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ»

Пост женщины 50+ был воспринят скептически. Фото: скриншот страницы паблика в соцсети

С такими теплыми словами меня приняли в паблике с говорящим названием «Содержанки и Спонсоры».

Конкуренция среди содержанок очень мощная. Фото: скриншот страницы паблика в соцсети

Да, женщина я взрослая, все-таки уже 50+, но чем сложнее задача, тем интереснее! И две недели я просидела в соцсетях, выясняя, какие же персонажи могут здесь встретиться.

- Привет! Спонсора ищешь? – первый желающий украсить девичью жизнь не заставил себя ждать.

Завязалась переписка. На пятом сообщении потенциальный спонсор возжелал фото в стиле «ню» и номер банковской карточки.

РАЗВОДИЛА И ХАЛЯВЩИК

Выставила в соцсети свое самое красивое фото, чтобы найти щедрого поклонника с толстым кошельком.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- 100 тысяч в месяц предлагаю! Я же должен узнать, за что деньги отдаю, - убеждает собеседник, обещая 500 рублей за снимок.

Пять минут работы в фоторедакторе - и фото смелой девушки на нудистском пляже в Коктебеле было обезличено и отправлено адресату. Правда, обещанных денег на счет так и не поступило.

- Не волнуйся, перевел. Просто банк такой, что не сразу деньги доходят, - оправдывается спонсор. - Давай продолжим общение по видео, разденься! Я должен понимать с кем имею дело, а я тебе после - подарочек.

Прыгать перед видеокамерой в чем мать родила не пришлось: банковский счет не потолстел ни на рубль.

После детального изучения паблика выяснилось, что мой несостоявшийся благодетель уже занесен в «черный список» как разводила и халявщик.

И таких товарищей - пруд пруди! Причем халявщики маскируются даже под девушек. Пишет тебе вдруг стильная красотка: мой босс едет на важное совещание в Крым, ему нужна девушка для сопровождения. За деньгами дело не станет, но пришлите обнаженные фото, чтобы проверить, насколько вы подходите.

Вот еще, нашли наивную!

СВЯЗЫВАНИЕ И ПОЛНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ

Однако не все на сайте фейк. Собеседник с аватаркой спецназовца в балаклаве производил впечатление вполне реального человека. Диалог начал деловито, без разводок типа «покажи попку».

Если позволить над собой издеваться, то можно получить деньги. Фото: скриншот страницы в соцсети

- Связывание, полное подчинение с твоей стороны - БДСМ. Цена вопроса - 800-1200 долларов за восемь встреч в месяц.

- А продолжительность свиданий? Синяки на теле остаются? - только и смогла я сказать.

- Глупый вопрос. По-разному, в зависимости от желания, от покорности и отсутствия запретов,- написал Господин.

Поежившись и припомнив своего бывшего супруга, от кулаков которого спаслась разводом, отказалась от БДСМ-«наслаждений». Не прельщает перспектива по доброй воле два раза в неделю оказываться в руках садиста.

ВАШ ЛИЧНЫЙ РАБ

- Вы когда ни будь унижали мужчину? - вопрос очередного претендента на вакансию спонсора ввел в легкий ступор.

- Да, если разозлит, то могу, конечно и обматерить.

- Я могу жевать грязную туалетную бумагу, если вы прикажете, - продолжил собеседник. - Хотите посмотреть?

Бедолага из Тель-Авива готов за сеанс унижений отдать 200 рублей. Невелики деньги, но и труды невеликие. Сиди и смотри на компьютере, как несчастный жует трусы своей жены или упражняется со страпоном.

А вот крымский любитель игр в «госпожа - раб» оказался менее щедрым: денег вовсе не предлагал, а лишь попросил:

- Приходи в парк Шевченко, покатайся на мне!

Перспектива привлечь внимание, оседлав здоровенного мужика, бывшего моряка рыболовецкой шхуны, также не пришлась мне по душе. На том и расстались.

ПИВО НА ЛАВОЧКЕ С МИЛЛИАРДЕРОМ

Свидания не принесли желаемого результата.Фото: Надежда ДАЦЮК

Обещание ежемесячного содержания в 100 тысяч рублей и вполне симпатичное фото статного мужчины, стоящего вдали, сделали свое дело. Трехчасовый поход к бьюти-мастеру - и вот я во всеоружии. Прохожие расступаются, не выдерживая моей неотразимости. Подлетаю к памятнику вождю мировой революции в центре Симферополя.

Минут пять ищу глазами импозантного и харизматичного кавалера, пригласившего меня на свидание.

- Приветик, - кто-то мягко трогает меня рукой за плечо.

- Добрый ве…, - оборачиваюсь, и приветствие застревает в горле.

- Ты же Галина? Я тебе писал, - порядком побитая жизнью особь мужского пола, воспользовавшись моим замешательством, продолжает бойко сыпать словами.

Силюсь понять, почему вместо джентльмена на свидание пришло нечто, мало похожее на человека, способного на дорогие подарки.

Но надежда умирает последней. Ведь говорят, что на Западе у миллионеров модно выглядеть непритязательно и даже бедно.

- Ну что, может сразу перейдем к делу, - мужчина, кивая на припаркованную неподалеку «шестерку», начинает бегло перечислять виды интимных утех.

Ошалеваю еще больше, и как заведенная начинаю крутить головой:

- Не-е-ет!

Ухажер не теряет надежды соблазнить меня:

- Давай сбегаю за пивком – посидим на лавочке, поболтаем.

- Да, - выдавливаю из себя.

Окрыленный мужчина уходит за пенистым, а я срываюсь с места и дух перевожу лишь в троллейбусе. Финита ля комедия!

НА ЗАМЕТКУ

Если вы решили найти себе покровителя в соцсетях, помните об информационной безопасности. На сайтах хватает мошенников, которые не брезгуют шантажом: ни при каком раскладе не отсылайте «голые» фото и не сообщайте о себе слишком откровенные вещи. Вся эта информация может сработать против вас. Приватную переписку могут послать вашим друзьям или просто слить в сеть.

КОРЫСТЬ – НЕ ПСИХИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ

Евгений ЧЕРНЫЙ, декан факультета психологии КФУ имени Вернадского:

- Почему женщины ищут спонсора? Усталость от суеты жизни и неудач, отчаяния и от бедности, утрата надежды, а иногда простая хитрость. Еще эгоизм и сотня других причин вынуждают представительниц слабого пола искать материальную выгоду в личных отношениях. Такое корыстное желание нельзя причислить к патологии. Все, что делает человек, находясь в сознании и не будучи психически больным - нормально. Например, с точки зрения прагматизма. Но с точки зрения морали - это нехорошо. Но нехорошо - не значит не нормально.

КАК НЕ НАРВАТЬСЯ НА ПСИХА

Алексей МИКЛЯЕВ, психолог:

- Чтобы обезопасить себя от свидания с психически больным человеком, нужно внимательно прочитать переписку, проанализировать телефонные беседы. Если новый знакомый негативно говорит о своей бывшей или вообще женщинах, плохо относится к детям, кошкам или собакам, то лучше с таким типом не пытаться создать отношения. Тревожный признак - отсутствие юмора. Избегайте одержимых какой-то одной идеей. Советую также спровоцировать ситуацию, чтобы протестировать возможного любовника: просто не возьмите сразу телефон. Перезвоните через пару часов. Возможно, вы услышите в свой адрес какие-либо обвинения, угрозы. Не нужно тратить время на такого.

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