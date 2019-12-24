2019-12-24T13:41:55+03:00
Общество

У железнодорожного вокзала Симферополя появился свой хвостатый талисман

Кошка по кличке Машка готовится к встрече первого поезда через Крымский мост
Галина КОВАЛЕНКО
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Кошка Машка. Фото: кадр видеоКошка Машка. Фото: кадр видео
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На железнодорожном вокзале Симферополя царит оживление - идут последние приготовления к знаменательному событию: встрече пассажирских поездов с материковой части страны.

Вокзал ждет гостей. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Вокзал ждет гостей.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Пять лет вынужденного затишья, когда Украина «отрезала» железнодорожные пути на материк, скоро сменит привычная суета. А все потому, что открылась для движения железнодорожная часть Крымского моста.

Завтра транзитом через Симферополь пройдет пассажирский поезд «Санкт-Петербург - Севастополь», а затем не заставит себя ждать и «Москва - Симферополь».

Готовятся к важному событию чиновники, артисты, силачи и журналисты. Встречать путешественников будет и кошка Машка, ставшая негласным талисманом железнодорожного вокзала Симферополя.

- Да, кошка уже давно тут живет, - рассказывает КП-Крым Михаил Куликов, замначальника управления обслуживания пассажиров Крымской железной дороги.

Машка, так по-простому называют звезду местного масштаба, довольно упитанная особа: балуют ее пассажиры пригородных поездов. Сотрудники вокзала тоже прихватывают из дома лакомые кусочки для бесхозной животинки.

Уже и поверье появилось, что если с утра встретить Машку и погладить, то день будет удачным: все задуманное по работе сбудется, начальство проявит благосклонность, да и домочадцы не будут капризничать.

- Дети так те вообще без ума от Машки, - отмечают сотрудники вокзала.

Когда зачастят поезда с материка, то фанатов у кошки станет еще больше. Того и глядишь, Машка станет знаменитее и значимее своего коллеги кота Мостика, который числится при стройке века - рыжий верховодит на Крымском мосту.

КП-Крым рассказывала и о талисмане аэропорта «Симферополь», где авиапутешественников встречает пес. У нового терминала есть оберег в виде собаки породы бордер колли по кличке Alice felicies (в переводе - Крылья удачи), или просто - Алиса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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