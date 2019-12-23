Кот Мостик проверил железную дорогу через Керченский пролив

СЕГОДНЯ 16:37 2019-12-23T16:39:47+03:00

Рыжий талисман обнюхал и осмотрел все шпалы и рельсы [видео]

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Крымский мост вот-вот примет первый пассажирский железнодорожный состав: поезд «Санкт-Петербург – Симферополь» уже в пути.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/751236" frameborder="0"></iframe> Кот Мостик проинспектировал железную дорогу на Крымском мосту.Мостик одним из первых попал на новый участок железной дороги, он проинспектировал рельсы и шпалы, прогулялся по щебеночному балласту, "подтвердив", что дорогая готова для пассажирских перевозок

И главный котоинспектор Мостик, волнуясь, как школьник перед экзамен, не смог усидеть на месте. Талисман стройки века прошелся по Крымском мосту, внимательно разглядывая и обнюхивая шпалы и рельсы, хотя все уж проверено и протестировано.

- Замурчательно! – подытожил кот Мостик. -Все 19 км пробежал, каждую шпалу проверил. Лучший ж/д мост от лучших мостостроителей готов!

КП-Крым рассказывала, что рыжий баловень четыре года поддерживает боевой дух мостостроителям, которые его негласно признали талисманом, главным прорабом и котоинспектором. Кот даже отложил семейную жизнь из-за того, что очень много времени отдает работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU