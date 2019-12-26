Выходим на лед: Первая школа зимних видов спорта заработает в Крыму

Уже в феврале следующего года в Симферополе начнутся занятия в школе зимних видов спорта «Наследие». Крытая ледовая арена с полноценным катком 60 на 30 метров и раздевалками выросла на улице Гурзуфская за 4 месяца, и с начала года здесь будет идти отбор детей для бесплатного обучения фигурному катанию, хоккею и керлингу.

ВСЕ БЕСПЛАТНО

Воспитанница крымской Федерации фигурного катания Фото: Федерация фигурного катания Крыма / Крыма

Все лето в Ялте продюсерский центр Ильи Авербуха катал ледовые шоу-программы в специально установленном шатре на гаревом поле стадиона «Авангард». Между выступлениями лед занимали юные фигуристы и будущие хоккеисты, которым хоть и не давали бить шайбу, но тренировали правильный хоккейный ход.

- Я видел этих ребят и среди много талантливых, - отметил Авербух. - Появилась идея открыть школу зимних видов спорта, и, хотя проект выглядел нереальным, за 4 месяца мы построили арену в Симферополе и уже в январе начнем отбор детей.

Всего планируется принять 500 человек в возрасте от 6 лет. Занятия для них будут бесплатными, по крайней мере в ближайшие три года. На этот период все расходы по содержанию катка, оборудования и тренировочного процесса на себя берет республиканская казна в рамках программы по развитию спорта.

- Бюджет проекта 63 миллиона рублей в год, - говорит министр спорта Ольга Торубарова. - Это организация тренировочного процесса, аренда ледовой арены, оборудования, зарплата тренерского состава. Деньги начнут поступать со следующего года, а через 3 года арена станет собственностью Крыма.

Спрос на занятие фигурным катанием и хоккеем в Крыму есть, но нет ни одной спортивной школы с бесплатными занятиями. Клубы, федерации арендуют катки на коммерческой основе, и это не позволяет зажигать из массового спорта новые «звездочки». Для мотивации детей в школу «Наследие» будут приезжать российские звезды фигурного катания, хоккея и керлинга, а тренировать детей - мастера из Москвы и Санкт-Петербурга.

В КРЫМУ СВОЙ ХОККЕЙ

Крымская хоккейная команда Фото: ХК "Южный Пингвины" / Facebook

Для формирования хоккейной школы фонд «Наследие» намерен сотрудничать с Федерацией хоккея Крыма и приглашать местных тренеров. Скорее всего, это выльется в некое соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

Предварительные переговоры на этот счет велись со Светланой Тимофеевой - исполнительным директором Ильи Авербуха. И результат их следующий - на катке будут тренироваться детские сборные команды Крыма, куда своих лучших игроков делегируют крымские спортивные клубы. В Симферополе их два - «Южные пингвины» и «Пионер», объединяющие 250 воспитанников разных возрастов. Еще 80 детей тренируются в ялтинских клубах «Авангард» и «Ялта».

- У фонда «Наследие» основная задача воспитывать фигуристов, и хоккей будет по остаточному принципу, - убежден региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Республике Крым и Севастополе Дмитрий Горячев. - Хотя было бы здорово сразу договориться о количестве часов для хоккея.

Крымские команды на уровне Южного федерального округа занимают в межрегиональных соревнованиях призовые места. В прошлом сезоне две команды 2007 года рождения получили «бронзу». На коммерческих турнирах в Краснодарском крае к крымчанам относятся с уважением.

СПОРТ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Уже в феврале в школе зимних видов спорта "Наследие" начнутся занятия / Фото: Федерация фигурного катания Крыма / Вконтакте

Пока полноценной спортивной школы нет, экипировка и плата за лет ложится на родительские плечи. Форма, коньки, шлем и клюшка тянут на 15-40 тысяч в зависимости от бренда производителя. И их нужно обновлять - дети ведь растут. Еще 5-10 тысяч рублей в месяц нужно заплатить за занятия, которые для новичков проводятся три раза в неделю, для готовящихся к турниру все пять.

- Есть компании, которые помогают детскому хоккею, но наши детские клубы продолжают тренироваться в Ледовом дворце «Консоль», и надо платить за лед, - подтвердил Горячев.

База «Наследия» упростит задачу для сборной команды Крыма, которая должна представлять регион и показывать результат на выездных соревнованиях. Для массового хоккея условия еще не созданы.

На рабочем совещании в Минспорта в ноябре обсуждался проект строительства ледовой арены на 650 мест с раздевалками и подсобными помещениями для тренировок по хоккею и фигурному катанию. Она разместиться в спортивном городке в районе улицы Генерала Васильева в Симферополе, где выделено 15 гектаров.

- Пока во главе государства действующий президент, который дзюдоист и хоккеист, ситуация для хоккея в Крыму будет благоприятная, - уверен Горячев.

ЕЛКА НА ЛЬДУ

Уже 29 декабря на новой ледовой арене пройдет губернаторская елка с показом спектакля «Щелкунчик». Главные роли в постановке исполнят сразу три олимпийских чемпиона - Алексей Ягудин (в роли Мышиного короля), Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

Также в ролях чемпионы мира Алексей Тихонов и Мария Петрова. Дизайн костюмов разработан во Франции, декорации позволяют реализовать многоуровневую сценографию, а авторская обработка сценария и музыки придают классическому сюжету новый облик. «Щелкунчик» стал одним из самых зрелищных проектов Авербуха. 30 декабря представление состоится в 12.00 и 15.00.

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