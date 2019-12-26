Какая погода ждет крымчан на Новый год и праздничные дни

Последние несколько недель погоду в Крыму определяли воздушные массы с акватории Средиземного моря, поэтому на полуострове и было так тепло. Все закончилось вчера, 25 декабря.

Как рассказала КП-Крым глава республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, с 27 по 30 декабря ожидается температура от 1 до 6 градусов тепла днем. Ночью - небольшой мороз от 1 до 6 градусов ниже нуля. Местами на полуострове пройдут дожди и даже мокрый снег.

- В Симферополе в эти дни где-то 0…-1 градусов в темное время суток, а вот на ЮБК воздух прогреется до +6, - говорит Любецкая.

А вот 31 декабря в крымской столице осадков не ожидается: днем будет +1…+3 градуса. Зато в новогоднюю ночь погода изменится - начнется дождь, который перейдет в мокрый снег. Днем 1 января будет снежно, термометр покажет 0…+2 градуса.

- В целом погода в праздничную ночь - приятная, но не +17, как несколько дней назад. Столбик термометра опустится до -3. Сильно не замерзнете, но и снежок увидите, - обещают синоптики.

Долгожданный снег в Крыму будет сыпать 2 и 3 января, температура в эти дни упадет до -5 ночь и до -2 градусов днем.

- Максимальная температура в Симферополе 31 декабря была зафиксирована в далеком 1918 году, когда термометр показал +14 градусов, а минимум наблюдался в 1936 году, тогда было -16 градусов, - подчеркнула глава гидрометцентра.

По ее словам, 1 января 1971 года в крымской столице было +18 градусов, а в 1935 году температура опустилась до -18.

- Запомните, ниже 30 градусов в Симферополе никогда не было. Если вам кто-то скажет, что в крымской столице будут морозы в 40-50 градусов - не верьте, - наказала Татьяна Любецкая.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снежинки к елке прикрутили проволокой: Дайверы Крыма справили новогодний корпоратив на дне моря

Два десятка любителей дайвинга водили хоровод на глубине четыре метра (подробнее)

По Крымскому мосту в Симферополь прибыл поезд из Москвы

Вторую «Таврию» с материка встречали сотни жителей полуострова (подробнее)

Новый год 2019-2020 в Керчи: Программа мероприятий, куда сходить, полная афиша

Подробная афиша мероприятий на новогодние праздники 2019-2020 в Керчи. Мы подскажем вам, куда сходить и что посмотреть во время январских праздников (подробнее)

Новый год 2019-2020 в Симферополе: Программа мероприятий, куда сходить, полная афиша

Подробная афиша мероприятий на новогодние праздники 2019-2020 в Симферополе. Мы подскажем вам, куда сходить и что посмотреть во время январских праздников (подробнее)

Новый год 2019-2020 в Алуште: Программа мероприятий, куда сходить, полная афиша

Подробная афиша мероприятий на новогодние праздники 2019-2020 в Алуште. Мы подскажем вам, куда сходить и что посмотреть во время январских праздников (подробнее)