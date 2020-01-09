Поручение Аксенова выполнить не удалось: Участки под «Тавриду» не выкупили до конца года

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил до конца 2019 года закрыть вопрос с выкупом земельных участков для строительства трассы «Таврида». Распоряжение в срок выполнить не смогли.

Так, в начале ноября Сергей Аксенов выехал на осмотр участка трассы в Белогорском районе. Работой подрядчика он остался доволен, однако пожурил лиц, ответственных за изъятие земли под строительство. Аксенов отметил, что собственники изымаемых участков часто жалуются главе республики, что не получили расчет за изъятую землю или недовольны ценой, которую пообещали заплатить за их гектары.

- Более 2 тысяч соглашений надо подписать. К сожалению, затянули выкуп у граждан паев, которые расположены по трассе «Таврида», «Шельф» (ООО «Институт ШЕЛЬФ» - частное предприятие, занимающееся землеустроительными и кадастровыми работами для строительства. – Ред.) не отработал. До конца года этот вопрос должен быть решен по справедливой стоимости, - сказал тогда Сергей Аксенов.

Конец года вся страна недавно торжественно отметила, на календаре – уже новый 2020-й, а вопрос так и не решен. Как сообщили КП-Крым в Службе автодорог Крыма, которая контролирует ход работ, по состоянию на конец декабря 2019-го изъято всего 537 земельных участков, осталось изъять 1679 (большинство из них - для «Тавриды»).

В Крыму - бум дорожного строительстваФото: Анастасия ЖУКОВА

Изымают участки в Крыму для строительства не только трассы «Таврида», но и автодороги «Симферополь – Евпатория – Мирный», транспортной развязки на пересечении автодорог «Симферополь – Евпатория» и «Симферополь – Мирное – Дубки». Все эти объекты финансируются за счет Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие РК и Севастополя до 2022 года» (ФЦП).

Документацию по планировке территории (ДПТ) для размещения указанных объектов ФЦП разработали и утвердили еще в 2016-2017 гг распоряжениями Совмина республики. Вот только позднее пришлось переделывать.

Под изъятие попали земли некоторых жителей поселка Укромное под Симферополем. Их участки понадобились государству для строительства и реконструкции дороги на ЕвпаториюФото: Анастасия ЖУКОВА

- Генеральным подрядчиком ООО «Институт ШЕЛЬФ» в ходе проведения имущественно-правовой инвентаризации было выявлено некорректное размещение земельных участков в инвентарном плане. Кроме того, в ходе проведения строительно-монтажных работ были изменены границы зоны размещения объектов, что послужило основанием для проведения корректировки документации по планировке территории, - разъясняет КП-Крым начальник Службы автодорог Крыма Александр Нефедов. – В связи с этим с апреля 2018 года по июнь 2019 года ООО «Институт ШЕЛЬФ» проводил корректировку ранее утвержденной документации по планировке территорий, уточнение площадей земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд, и работы по выявлению земельных участков, не вошедших в ранее утвержденные ДПТ.

Ввести в эксплуатацию трассу «Таврида», дорогу «Симферополь – Евпатория – Мирный» планируется в конце 2020 года.

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