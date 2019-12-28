2019-12-28T18:31:19+03:00
Происшествия

Жители крымского села убили собаку, которая растерзала 10-летнего мальчика

Алабая казнили, когда он появился утром после трагедии
Галина КОВАЛЕНКО
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Алабай - крупная порода собак. Фото: Татьянка Копылова/СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА/АЛАБАЙ/VKАлабай - крупная порода собак. Фото: Татьянка Копылова/СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА/АЛАБАЙ/VK
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В селе Садовое Нижнегорского района собака покалечила 10-летнего ребенка, а потом сбежала. Крымчане в соцсетях забили тревогу, ведь животное могло еще наделать много бед.

- Нет собаки, - коротко сообщил КП-Крым Виталий Гайворонский, глава администрации Садового сельского поселения.

Разгневанные сельчане хотели сразу расправиться над провинившимся животным, но оно где-то затаилось. Когда рассвело, алабай вынырнул из каких-то кустов и пошел в сторону дома, где накануне растерзал ребенка.

Здесь-то жители Садового и учинили над ним расправу. Как именно убили животное - неизвестно. Прессе об этом никто не сообщает, опасаясь претензий со стороны зоозащитников.

- Вчера 10-летний Максим в обед ушел домой из Дома культуры, где его мама работает техничкой, - рассказывает Гайворонский.

Мальчику недавно на день рождение подарила планшет, вот он и хотел поскорее в него поиграть.

- Через пару часов его мама вместе с младшим 8-летним сыном пришли домой и увидели, что во дворе валяется школьный рюкзачок, куски одежды, а сам Максимка весь окровавленный, без уха, щеки, с головы сорван скальп забился в угол двора, а на него нападает алабай, которого держали в вольере, - говорит глава сельсовета.

Женщина бросилась отбивать сына у кобеля, но тот прокусил ей руку и убежал на улицу через открытые ворота.

Как оказалось, Максим придя домой увидел, что алабай вылез из вольера, в котором его держали, и грызет маленькую домашнюю собачку. Вот школьник и решил за Пульку заступиться – начал бить забияку зонтиком. Огромная псина перекинулась на парнишку.

Собаке всего три года. Его сельчанам подарили родственники совсем еще крошечным щенком.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в травматолого-ортопедическое отделение Республиканской детской клинической больницы. Сейчас рассматривается вопрос о транспортировке в одну из клиник Москвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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