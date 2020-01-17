Туда и обратно: Маршрут выходного дня по Крымскому мосту на поезде

Свершилось: пассажирские поезда стабильно, несколько раз в сутки, проезжают через Керченский пролив. На тех счастливчиков, которые прокатились по Крымскому мосту в невиданных досель двухэтажных вагонах, до сих пор смотрят с легкой завистью. Многие крымчане не против, если подвернется удобный случай, то же совершить такое путешествие.

А что, если не ждать, а купить билеты и в ближайшие выходные мечту сделать былью? Ведь когда по Крымскому мосту началось автомобильное движение, крымчане даже такси заказывали, чтобы лично проехать через пролив по стройке века.

КП-Крым решила узнать, сколько же времени и денег нужно потратить жителям полуострова, чтобы совершить железнодорожное путешествие от Симферополя до Тамани - ближайшей станции материковой части России, и затем вернуться на полуостров.

ГУЛЯТЬ, ТАК ГУЛЯТЬ!

В московском составе двухэтажные вагоны.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Мест в поезде «Таврия» по маршруту «Симферополь - Москва», как показывает сайт «Гранд Сервис Экспресс», в избытке. На дворе январь, Черное море холодное и до курортного сезона еще далеко. За билет в купе придется отдать 1418 рублей, в СВ - 4 430 рублей.

Поезд отправляется из Симферополя в вечернее время.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В 18.20 поезд «отчаливает» от Симферопольского вокзала.

В двухэтажных поездах уютно и комфортно.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Не спим, держимся! Ближе к полночи совершаем триумфальное путешествие по Крымскому мосту, продолжительностью около 20 минут. И, спустя шесть часов после отправления, в 00.30 выходим на станции Тамань.

Осматриваем ночной вокзал, а затем в 02.03 отправляемся в обратный путь на поезде «Санкт-Петербург - Севастополь». И пожалуйста: в 7.30 вы уже в славном городе Симферополе.

Вагоны украшены изображением чаек.Фото: Анастасия ЖУКОВА

И хотя у этого поезда вагоны не двухэтажные, он имеет ряд преимуществ в сравнении с московским.

Первое - он отходит от станции в Тамани в 2.03, что на полчаса раньше московского.

Второе - в нем есть плацкартные вагоны. Места в них стоят дешевле, чем в купе - 1031 рубль.

Итого: за билеты отдаем 2449 рублей, на дорогу по маршруту «Симферополь - Тамань - Симферополь» тратим 14 часов 10 минут.

ВАЖНО

Если вы решите отправится в путь, то нужно учесть, что расписание поезда «Санкт-Петербург - Севастополь» изменилось - поезд теперь ходит через день.

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