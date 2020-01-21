«Изменники Родины»: Почему в России могут задержать крымчан, осужденных на Украине

Количество задержанных на Украине крымчан в настоящее время составляет 41 человек. Данные неофициальные, собранные по обращениям родственников и публикациям в СМИ.

Игорь Кучерявый. Фото:Инна Леонидовна Гончарова/FB

Последние громкие случаи - задержание члена политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» в Севастополе Игоря Кучерявого и участника севастопольского подразделения «Самообороны Крыма» Ивана Антонова. Первый ждет решения суда по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины, второй содержится в СИЗО по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании.

ПОД ПРИЦЕЛОМ

В принципе, каждый крымчанин, получивший российский паспорт и трудоустроенный официально, может быть привлечен на Украине за содействие оккупационной власти. Но пока правоохранительные органы незалежной сосредоточены на лицах публичных, чье участие в «подрывной деятельности в пользу иностранного государства» доказать не сложно - видеозаписей с митингов и выступлений времен «Крымской весны» в интернете предостаточно. Плюс к этому информация личных страниц в соцсетях, исчерпывающе и с фото повествующая о позиции гражданина к событиям 2014 года.

- Чиновники уже поняли, что им ездить на Украину нельзя, - считает уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк. - Сейчас задерживают тех, кто принимал участие в митингах, продукты на КПП возил. Проходит информация в СМИ, но следующие наступают на те же грабли.

СПИСКИ НА ОБМЕН

Освобождением крымчан из украинских тюрем занимаются в администрации президента РФ. Новые списки на обмен только готовятся, поскольку предыдущий состоялся на линии разграничения между Украиной и ДНР под Новый год. Информацию о задержанных собирает координационный совет по правам человека при президенте РФ.

- В компетенцию крымских властей это не входит, но наша задача сделать все, чтобы упредить такие случаи, - отметила Опанасюк.

Помимо профилактической работы, омбудсмен займется пошаговой методичкой: как себя вести крымчанам в случае задержания на Украине. И здесь важно успеть передать информацию и оперативно на нее отреагировать. Поможет «горячая линия», откуда данные о задержанном попадут к правозащитникам.

ПОЛОЖЕНО ЗАДЕРЖАТЬ

Отдельная категория - заочно приговоренные украинской фемидой «за государственную измену». В соответствии с международными договорами депутаты, сотрудники правоохранительных органов, работники администраций, участники отрядов народной самообороны – все, к кому применена ч. 1. ст.111 Уголовного кодекса Украины подлежат задержанию на территории РФ.

- Это очень серьезный вопрос, который касается и судей, и прокуроров, и сотрудников МВД, - соглашается Опанасюк. - Думаю, что он подлежит детальному изучению и обсуждению, как в создавшейся ситуации применять международные соглашения. Президент России в своем обращении к Совету Федерации акцентировал внимание на приоритете внутреннего законодательства над международными соглашениями. Думаю, что и этих вопросов это тоже касается.

ПРИГОВОР ИЗ НОВОСТЕЙ

Фактов задержания крымчан по уголовному преследованию на Украине пока нет. Но количество приговоренных неуклонно растет. В середине января украинская прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Херсонской области, направила в суд очередное уголовное дело в отношении активных участников «Крымской весны».

На этот раз в государственной измене украинская сторона обвиняет экс-замкомандира севастопольского «Беркута» Александра Чередниченко за содействие «оккупации Крыма» и организацию блок-поста на Чонгаре в феврале-марте 2014 года. Нет сомнений, что суд поддержит обвинительный приговор, предусматривающий наказание от 12 до 15 лет тюрьмы, поскольку прецедентов в украинском судопроизводстве достаточно.

В декабре прошлого года депутата Госдумы от Крыма Светлану Савченко на Украине заочно приговорили к 14 годам тюрьмы за государственную измену. Политик узнала об этом из новостей, поскольку никаких повесток и уведомлений не получала.

СПРАВКА ИЛИ СВОБОДА

Сколько вынесенных приговоров осталось «за кадром» сказать сложно. Однако поток уголовных дел в отношении участников «Крымской весны» вынес Гюндуза Мамедова с поста прокурора АРК в кресло замгенпрокурора Украины. Можно предположить, что речь идет не об одном десятке успешных расследований.

Международные соглашения между Россией и Украиной продолжают действовать, в том числе вступившие в силу приговоры судов. При этом обращения органов власти Крыма для украинских структур ответу не подлежат: подтверждение пенсионного стажа, имущественные права, получение наследства, документов об образовании, заключении и расторжении брака - все эти документы нужно либо запрашивать через службы вне пределов Крыма, либо выезжать лично, на свой страх и риск.

СПРАВКА КП

Среди известных крымчан, попавших на Украине за решетку как «изменники Родины», бывший министр здравоохранения республики Петр Михальчевский, бывший замминистра спорта Крыма Фарух Камалов, депутат Евпаторийского городского совета Сергей Осьминин, руководитель движения «Волонтеры Победы» в Крыму Елена Одновол, боец «Беркута» и член самообороны Александр Саттаров, военнослужащие Максим Одинцов и Александр Баранов, яхтсмен, севастополец Степан Резуник.

КСТАТИ

Верховный Суд Крыма только в 2017 году отменил приговор в отношении активиста движения «Севастополь - Крым - Россия» Валерия Подъячего за посягательство на территориальную целостность Украины. В сепаратистах-уголовниках Подъячий фигурировал с 2011 года, не мог найти работу, и продолжал нести это «клеймо» уже после присоединения Крыма к России, за призывы к которому, собственно, он и был привлечен к ответственности. Однако даже после отмены приговора в реабилитации Подъячему было отказано.

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