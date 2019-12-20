Задержанному на Украине единоросу из Севастополя грозит пять лет тюрьмы

Так называемая Прокуратура автономной Республики Крым в Херсонской области передала в суд уголовное дело против Игоря Кучерявого. Его, напомним, задержали на Украине в начале декабря.

На сайте ведомства появилась информация, что 19 декабря по результатам проведенного предварительного расследования передан в суд обвинительный акт против гражданина Украины Игоря Кучерявого.

Члена политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» в Севастополе и организации «Автоканал Севастополя», обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По части 2 статьи 110 Уголовного Кодекса Украины Игорю Кучерявому грозит лишение свободы от трех до пяти лет.

Единоросу ставят в вину то, что он феврале-марте 2014 года был активным участником организации «Автоканал Севастополя», которая занималась блокпостами в Севастополе, вела наблюдение за украинским флотом и военными частями.

Вдобавок во время всекрымского референдума активисты организации следили за порядком на участках, где шло голосование.

КП-Крыма рассказала, что Игоря Кучерявого сотрудники СБУ задержали в Херсонской области. Жителю Севастополя выбрали меру пресечения - домашний арест. До сих пор непонятно, зачем единорос поехал на Украину. По версии Киева это была якобы вторая поездка Кучерявого в Херсонскую область, в первый свой визит он подал документы на биометрический паспорт, а потом отправился за готовым документом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Арестованного на Украине «единороса» из Севастополя могут вернуть в Крым на Новый год

По решению Херсонского суда Кучерявый арестован на 2 месяца (подробнее)

Ради чего «Единорос» из Севастополя Кучерявый рискнул свободой и поехал на Украину

«Комсомолка» выяснила несколько версий случившегося (подробнее)

СБУ обнародовала досье на задержанного «Единороса» из Севастополя

На Игоря Кучерявого завели уголовное дело (подробнее)

На Украине освобожден задержанный «Единорос» из Севастополя

Зачем Кучерявый поехал на Украину - остается вопросом (подробнее)