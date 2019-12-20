2019-12-20T18:19:36+03:00
Общество

Задержанному на Украине единоросу из Севастополя грозит пять лет тюрьмы

Кучерявый находится в Херсоне под домашним арестом, а его уголовное дело передано в суд
Галина КОВАЛЕНКО
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Фото: Игорь Кучерявый/FBФото: Игорь Кучерявый/FB
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Так называемая Прокуратура автономной Республики Крым в Херсонской области передала в суд уголовное дело против Игоря Кучерявого. Его, напомним, задержали на Украине в начале декабря.

На сайте ведомства появилась информация, что 19 декабря по результатам проведенного предварительного расследования передан в суд обвинительный акт против гражданина Украины Игоря Кучерявого.

Члена политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» в Севастополе и организации «Автоканал Севастополя», обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По части 2 статьи 110 Уголовного Кодекса Украины Игорю Кучерявому грозит лишение свободы от трех до пяти лет.

Единоросу ставят в вину то, что он феврале-марте 2014 года был активным участником организации «Автоканал Севастополя», которая занималась блокпостами в Севастополе, вела наблюдение за украинским флотом и военными частями.

Вдобавок во время всекрымского референдума активисты организации следили за порядком на участках, где шло голосование.

КП-Крыма рассказала, что Игоря Кучерявого сотрудники СБУ задержали в Херсонской области. Жителю Севастополя выбрали меру пресечения - домашний арест. До сих пор непонятно, зачем единорос поехал на Украину. По версии Киева это была якобы вторая поездка Кучерявого в Херсонскую область, в первый свой визит он подал документы на биометрический паспорт, а потом отправился за готовым документом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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