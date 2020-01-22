Поезд между Москвой и Севастополем будет запущен по Крымскому мосту через два месяца

Министр транспорта России Евгений Дитрих подтвердил запуск по Крымскому мосту поезда сообщением «Севастополь-Москва».

- Железнодорожное сообщение свяжет Севастополь и столицу нашей страны в апреле, а с 1 июля будет открыто грузовое движение по Крымскому мосту, - написал в своем Facebook депутат Госдумы от города-героя Дмитрий Белик.

О скором запуске поездов по новому направлению говорилось в Госдуме на заседании комитета по транспорту и нижней палаты российского парламента по контролю и регламенту.

- Также мной был задан вопрос относительно сроков ввода в эксплуатацию трассы «Таврида». По словам Евгения Дитриха, крымский участок трассы будет запущен к декабрю 2020 года, севастопольский участок - на год позже, все работы закончат в срок, - отметил севастопольский депутат.

Следует напомнить, что 23 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Ночью 25 декабря по транспортному переходу через Керченский пролив проехал первый состав с пассажирами сообщением «Санкт-Петербург - Севастополь».

Утром его встретили в городе-герое с маршем «Легендарный Севастополь». На перроне собрались десятки горожан, которые радовались этому историческому событию.

В столицу республики - Симферополь - утром 26 декабря прибыл состав из Москвы. На вокзале звучала песня «Мой Симферополь - ворота Крыма». И снова перрон был заполнен встречающими.

В честь прибытия двухэтажного поезда из Москвы местные силачи установили рекорд России, протащив по рельсам состав весом около тысячи тонн. Сдвинуть вагоны удалось со второй попытки на расстояние более девяти метров.

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