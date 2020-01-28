На Украине освободили задержанного «единороса» из Севастополя

На Украине вынесли решение по делу Игоря Кучерявого, члена регионального политсовета Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия».

- Удовлетворено ходатайство защитника об освобождении Кучерявого от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Днепровского районного суда города Киева. - Прокурор Прокуратуры Автономной Республики Крым (так называемая прокуратура АРК, расположена в Херсоне, - Ред.) не возражал против удовлетворения ходатайства, поскольку прошло 5 лет с момента совершения инкриминируемых правонарушений.

Вдобавок Кучерявому зачли, что он вел себя дисциплинировано и не уклонялся от следствия или суда.

В официальном пресс-релизе украинского суда отмечается, что «обвиняемый свою вину признал в полном объеме и согласился на закрытие уголовного производства».

Жителю Севастополя в незалежной предъявили обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, потому что он в 2014 году был активным участником организации «Автоканал Севастополя», которая занималась блокпостами в Севастополе, наблюдала за украинским флотом и военными частями. Ему поставили в вину и участие в референдуме о присоединении Крыма и Севастополя к России. Севастопольца могли упечь в тюрьму лет на пять.

Задержали Кучерявого 3 декабря 2019 года сотрудники Службы безопасности Украины, когда он возвращался с территории сопредельного государства в Крым. По одной из версий, он вместе с женой приезжал в Херсон, что забрать уже готовые биометрические паспорта. Все это время, до вынесения судебного решения, «единорос» находился под домашним арестом.

ОФИЦИАЛЬНО

Однопартийцы не очень охотно выражают свое мнение по поводу этого инцидента. Например, Елена Семичастная, и.о. руководителя исполкома Севастопольского реготделения Партии «Единая Россия» и вовсе отказалась от комментариев. Нашлись срочные дела и у Ирины Кравец, замсекретаря реготделения «ЕР», депутата Заксобрания.

Своим мнением с КП-Крым поделилась Татьяна Лобач, руководитель фракции «Единой России» в Законодательном собрании Севастополя:

- Само задержание Игоря Кучерявого на Украине - это неправильно и противозаконно - так не должно быть. И уголовный и судебный процесс - это явление того же порядка. Если же говорить о признании вины, то я несклонна верить украинским СМИ. Надеюсь, что смогу встретиться с Игорем Кучерявым, и он прояснит все обстоятельства.

На партийной сайте есть данные Игоря Кучерявого Фото: скрин страницы sevastopol.er.ru

Пока неизвестно, чем обернется история с судом на Украине для Кучерявого в Крыму. Но пока он, судя по официальному сайту «ЕР», находится в своем прежнем статусе - член регионального политического совета Севастопольского регионального отделения Партии «Единая Россия», координатор проекта «Безопасные дороги».

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