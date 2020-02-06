Нападают стаями: В Феодосии растет число пострадавших от бродячих собак

В Феодосии не знают, что делать с бродячими собаками. Бездомные животные превратились из милых попрошаек в настоящих чудовищ и регулярно нападают на людей.

- Горожане стали чаще жаловаться на бродячих животных, - сообщил КП-Крым Андрей Ганич, руководитель единой диспетчерской службы Феодосии, которая принимает жалобы от горожан.

Агрессивные собачьи стаи облюбовали в Феодосии улицы Дружбы (район Камыши, - Ред.) и Володарского. В поселке Коктебель опаснее всего гулять по улице Арматурской.

- Всего за январь животные покусали 34 человека, - сообщили КП-Крым в территориальном комитете Роспотребнадзора по Феодосии, Судаку и Кировскому району.

В ведомстве отмечают: собаки стали чаще атаковать людей. Если в 2018 году было 435 случаев укусов, то в 2019-ом уже 605. При этом местные власти никак не могут защитить горожан от «собачьего произвола».

- Мы просто фиксируем факты нападения, - говорит Андрей Ганич. - Отловить и стерилизовать бездомных собак, не нарушая закон, мы сможем. Ждем проведения конкурса на определение подрядчика по отлову собак.

Власти готовы заплатить 1,5 миллиона рублей компании, которая займется бездомными животными. За эти деньги Шариков и Жучек нужно не просто отловить, но также и стерилизовать. Всего около 700 бездомных животных. Все они, после стерилизации и чипирования, будут выпущены обратно на городские улицы. А пока феодосийцам придется самостоятельно отбиваться от агрессивных животных.

ЕСЛИ НА ВАС НАПАЛА СОБАКА

- Прежде всего, сохраняйте спокойствие. Ваш испуг, крик или попытка сбежать может спровоцировать нападение. В большинстве случаев лучше всего застыть на месте - собаки зачастую теряют интерес и уходят, если на них не обращать внимания, - рассказывает КП-Крым Алексей Галактионов, кинолог. – Еще настроение животного можно узнать по его ушам: если они прижаты к голове - это говорит об агрессии, если нет – волноваться не стоит. Если собака бежит вприпрыжку - значит животное не опасно.

КСТАТИ

На Крымском полуострове сложилась аховая ситуация с приютами для бесхозных собак и кошек. В Симферополе никак не достроят приют за 100 миллионов рублей. Ходом работ даже заинтересовалась прокуратура.

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