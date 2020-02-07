Депутат публично извинилась перед блокадниками Керчи за скандал с шубами и пирогами

Депутат Государственного совета Крыма от Керчи Ирина Черненко извинилась перед жителями города-героя за скандал с блокадниками. Видео ее обращения опубликовала пресс-служба парламента республики.

- Я хочу обратиться к керчанам. Мы не хотели обидеть ничьих чувств. Мы не хотели никого унизить. Если это произошло, невольно, по нашей необдуманности, то я приношу свои искренние, глубокие изменения, - говорит Черненко.

Депутат Госсовета Керчи Ирина Черненко извинилась за скандал с блокадниками.

Следует напомнить, что после громкого скандала вокруг поздравления блокадников Керчи, глава местного городского совета Мая Хужина написала заявление об отставке. Оно последовало после слов главы Крыма, назвавшего ситуацию дикой и потребовавшего уволить чиновников.

Чиновницы не сняли шубы даже для фотосессии. Фото: Мая Хужина/Facebook

Шквал негативных комментариев обрушился на Хужину и ее заместителей 30 января, когда пользователи социальных сетей обратили внимание на фотоотчет о поздравлении блокадников, живущих в Керчи. На снимках, опубликованных в Facebook, чиновники в дорогих шубах дарили ветеранам пироги, медали и цветы. Такой набор общественность посчитала весьма скромным, а наряды чиновников вычурными.

Сами сотрудники городского совета объяснили свой внешний вид тем, что просто не успели снять с себя верхнюю одежду, поскольку торопились поздравить других ветеранов. Однако такая трактовка ситуации не устроила ни руководство региона, ни жителей полуострова.

Чиновницы подарили ветеранам медали, цветы и хлеб. Фото: Мая Хужина / Facebook

На внеочередной сессии местного горсовета, которая состоялась 3 февраля, председатель городского совета Мая Хужина, а также ее заместитель Лариса Щербула сложили полномочия. Депутаты проголосовали за их отставку единогласно.

При этом сами блокадники не считают себя оскорбленными. В комментарии КП-Крым одна из блокадниц - Евгения Прошина - заявила, что хлебом нельзя обидеть человека.

- Какое они совершили преступление, а? Норковые шубы надели? Надо было убрать - сделайте как-то по-другому, зачем вот это раздувать? И нас по всем каналам теперь крутят… кому это надо? Вот прославились! - говорит керчанка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/758688" frameborder="0"></iframe> Уволили за шубы.Оскандалившихся «чиновниц в шубах» уволили. А потом выяснилось, что женщины делали подарки блокадникам за свой счёт...

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