Аксенов вызывает операторов мобильной связи на разговор

Повышение тарифов МТС с 30 января и техническую готовность крымских операторов к подключению услуги MNP обсудят на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Есть вероятность, что переход на услуги местных операторов с сохранением номера несколько затянется из-за перестановок в правительстве РФ.

- Мы ожидаем определенный пакет документов из правительства страны. Задержка связана с обновлением состава этого органа власти, - сообщили КП-Крым в Совете министров республики.

Со своей стороны крымское правительство готово начать внедрять услугу MNP уже с весны.

- Тема остается актуальной, поэтому по поручению и под председательством главы республики Сергея Аксенова на этой неделе пройдет совещание с крымскими операторами и представителями МТС. Уточняющая информация по тарифам появится на этой неделе, - пообещали в правительстве Крыма

До этой встречи и принятых на ней решений крымчане будут пользоваться мобильной связью с помощью оператора МТС по новым расценкам - для абонентов с префиксом +7 978 и архивным тарифом «Супер МТС 092014» с 30 января услуга «Звони бесплатно на МТС России 100» подорожала на треть до 4 рублей в день.

Второе решение МТС касалось всех абонентов приезжающих в Крым, минуя тех, у кого номера не начинаются с префикса +7978. Для них отменялись опции «Домашний регион» и «Домашний регион Россия+», позволяющие пользоваться привычным тарифом за доплату в 100 рублей.

Взамен гостям полуострова предлагали подключить опцию «Легкий отпуск», которая обходится в 50 рублей в сутки. Причем это касалось не только туристов, но и тех крымчан, что обзавелись стартовыми пакетами МТС других регионов. Но после вмешательства руководства Крыма это решение было отменено.

Напомним, ранее в контактном центре МТС уверяли, что разговоры подорожают только после превышения стоминутного дневного лимита - с 75 до 95 копеек за минуту, начиная со 101-й минуты исходящих звонков за день.

В середине января в МТС решили поднять цены для туристов, приезжающих в Крым и Севастополь, доведя пользование тарифными пакетами до 50 рублей в сутки. Однако власти Крыма связались с руководством МТС, и повышение тарифа отменили, чтобы не снизить туристическую привлекательность полуострова.

При этом в МТС проинформировали, что планируют вносить изменения в тарифные планы по всей стране, в том числе и архивные. Повышения в компании анонсировали не более чем на 4%.

Отметим, что на официальном сайте компании сообщается об увеличении базовой абонентской платы за «Тарифище». Москвичи теперь ежемесячно будут платить не 585 рублей, а 610; для жителей Санкт-Петербурга повышение также составило 25 рублей (выросло с 550 до 575 рублей за месяц). В Новосибирске тарифный план вырос с 500 до 520 рублей.

КСТАТИ

Переход крымских абонентов МТС на местных операторов связи с сохранением номера телефона возможен при условии регистрации стартового пакета за абонентом. Проверить закрепление номера можно в личном кабинете на сайте МТС. Для осуществления услуги MNP необходимо обратиться с паспортом и СНИЛС в салоны обслуживания операторов, в МФЦ и отделения Почты Крыма.

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