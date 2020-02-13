2020-02-13T17:59:35+03:00
Политика

«Агония несостоявшегося политика»: В Крыму ответили на предложение Чубарова наказывать за переезд в Крым

По мнению политолога, лидер запрещенного в РФ меджлиса пытается создать информационный шум, потому что о нем забыли
Надежда ДАЦЮК
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Ранее политик предлагал провести так называемый «Марш достоинства» на полуостровРанее политик предлагал провести так называемый «Марш достоинства» на полуостровФото: Архив "КП"
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Лидер запрещенного в РФ меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предложил ввести репрессии для всех, кто переезжает в Крым, чтобы снова создать вокруг себя информационный шум. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владислав Ганжара.

Ранее Рефат Чубаров предложил внести поправки в уголовный кодекс Украины и определить наказание для тех людей, которые поселились в Крыму, вне зависимости от страны, в которой они проживали, и от национальности.

- Господин Чубаров никак не может смириться с тем, что он выпал из реального политического процесса, который идет на Украине, и пытается создать информационный шум. Именно с этим связана его инициатива пройтись маршем на Крым, а также заявления о репрессиях. Это даже не предсмертная, а посмертная агония политика, который не состоялся, - отметил Владислав Ганжара.

По словам политолога, заявив о преследованиях, Чубаров посягает на права граждан Украины, ограничивая их в свободе действий.

- Такие слова, думаю, должны вызывать соответствующую оценку у украинского общества. Кажется, что Чубаров закапывает себя в землю еще глубже. Ведь он никогда не состоится как политик. Что касается Крыма, то, конечно, для нас никаких последствий эти заявления не вызовут, - заключил эксперт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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