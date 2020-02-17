«Открывайте! Федеральная служба безопасности!»: В Крыму задержали бывшего участника украинского нацбата

- Открывайте! Федеральная служба безопасности! - спецназовцы ловко перепрыгнули через забор частного дома в Черноморском районе Крыма и выстроились у двери.

Сонному хозяину ничего не оставалось, как впустить «гостей».

- Кто еще есть дома?! - сотрудники ФСБ уложили мужчину на пол, руки - за голову.

После обыска жителя Черноморского района задержали. Мужчину подозревают в участии в крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана - экстремистской организации, которая запрещена в России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/761240" frameborder="0"></iframe> В Крыму задержали участника украинского нацбата.Оперативное видео ФСБ

Батальон, напомним, с 2016 года функционирует в Херсонской области близ крымских границ. Его создал российский бизнесмен Ленур Ислямов, который после Крымской весны переехал на Украину, свернув свой бизнес в Крыму, получил гражданство незалежной и организовал там добровольческий батальон, чтобы «вернут Крым Украине». На территории РФ нацбат признали

Десятки крымчан, поддавшись пропагандистским заявлениям Ислямова, переехали в Херсонскую область и присоединились к батальону. По данным следствия, задержанный житель Черноморского района был как раз в их числе: вступил в нацбат в августе 2016 года.

Потом, разочаровавшись в идеях предводителя, мужчина вернулся в Крым, однако добровольно органам не сдался. Если бы он сразу обратился к правоохранителям с заявлением, то избежал бы ареста. А так - стал фигурантом уголовного дела по ч.2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании, действующем в целях, противоречащих интересам РФ).

- По адресам проживания и регистрации фигуранта уголовного дела проведены следственные действия. В настоящий момент подозреваемый задержан. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

Если подозреваемого признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

КСТАТИ

Личный охранник «комбата» Ленура Ислямова отправился в тюрьму на 4 года. Он полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Недавно «крымскотатарский батальон имени Номана Челебиджихана», который долгое время пытался контролировать грузоперевозки и пассажиропоток через границу с Крымом, прикрываясь «борьбой с оккупантами», убрали с отремонтированных контрольно-пропускных пунктов в Херсонской области.

Об истории нацбата у крымских границ читайте в материале «Комсомолки».

Чуть позже незалежная отказала в государственном финансировании телеканалу ATR, которым владеет все тот же Ленур Ислямов.

СПРАВКА «КП»

Ленур Ислямов до Крымской весны вел бизнес в Москве и в Крыму. На материке владел банком, на полуострове - транспортным предприятием и медиахолдингом, флагманом которого был телеканал ATR.

После вхождения Крыма в состав России Ислямов занял пост вице-премьера новой Республики Крым, но уволился уже через 1,5 месяца по собственному желанию, сбежав с полуострова в херсонские степи, где организовал продуктовую и транспортную бокаду Крыма, а затем и диверсию по подрыву ЛЭП на территории Украины, оставив весь полуостров без света.

В России у Ислямова - миллиардные долги. Кроме того, бизнесмен на родине теперь в розыске за экстремизм.

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