2020-02-18T15:16:27+03:00
Политика

«Повод обвинить Россию в препятствовании судоходству»: В Крыму оценили ноту протеста Украины после задержания рыбаков в Азове

Украинские браконьеры незаконно вылавливали камбалу в территориальных водах России
Надежда ДАЦЮК
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Задержанные украинские моряки признали свою вину. Фото: скриншот из видеоЗадержанные украинские моряки признали свою вину. Фото: скриншот из видео
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Украинская сторона будет использовать ситуацию с задержанием браконьеров в Азовском море, как повод для обвинения России в препятствовании судоходства. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Денис Батурин.

Напомним, 15 февраля крымские пограничники задержали в Азовском море украинское судно с браконьерами, которые незаконно выловили около 300 экземпляров камбалы. 17 февраля Министерство иностранных дел Украины вручило временному поверенному в делах Российской Федерации на Украине ноту протеста из-за задержания украинских рыбаков. Помимо этого, российской стороне передали требование освободить моряков и «вернуть весь рыболовецкий инвентарь».

- Украинская сторона будет использовать любой повод, чтобы обвинить Россию в препятствовании судоходства и неправомерных действиях. Такая риторика сохранится даже тогда, когда будет преступление. Как, например, в данном случае - нарушение границ территориальных вод, браконьерство и так далее, - говорит политолог Батурин.

По его словам, украинская сторона не оставляет попыток получить право проходить через Керченский пролив.

- При этом они не учитывают те правила, которые определены договором между Украиной и Россией. Вспомним хотя бы провокацию 2018 года, когда украинские корабли вошли в Керченский пролив и были задержаны. И это несмотря на то, что российская сторона объявляла правила прохождения судов через пролив. В случае с недавним задержанием речь идет о банальном нарушении морского права и о браконьерстве, - заключает эксперт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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