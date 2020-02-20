После допроса подростков, готовивших теракты в Керчи, Следком проведет расследование еще в трех регионах РФ

Следком начал проводить следственные мероприятия еще в трех регионах России после того, как ФСБ предотвратила теракты в Керчи, которые готовили двое местных подростков.

- Во время допросов от подростков получены ценные для следствия сведения. В рамках расследования уголовного дела параллельно проводятся мероприятия в трех регионах страны, где проживают люди, с которыми поддерживали связь задержанные молодые люди и пытались в том числе их вовлечь в противоправные действия, - сообщили в пресс-службе Главного следуправления СК по Крыму и Севастополю.

Против 15-летнего Даниила А. и 17-летнего Артема Ш. было заведено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ - подготовка террористического акта.

По данным следствия, в местах проживания подростков были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, купленными через интернет, а также компоненты для их изготовления и пистолет. Также у следователей на руках компьютеры и другие технические носители, принадлежащие подозреваемым в подготовке теракта. Всю полученную информацию изучают следователи и сотрудники УФСБ.

Напомним, школьник Даниил А. и студент Керченского морского технического колледжа Артем Ш. решили стать подражателями своего земляка Владислава Рослякова - студента, который в 2018 году устроил бойню в собственном колледже, активировав в столовой бомбу и расстреляв еще нескольких учителей и учеников.

Даниил и Артем были соседями, дружили давно. Решили вместе «пойти на дело». Изучили в интернете инструкции для изготовления взрывчатки, купили все ингредиенты и на досуге начали собирать и испытывать бомбы. Как они сами признались потом оперативникам, испытывали свои «творения» на кошках.

К счастью, до второй керченской трагедии не дошло: один из парней уже бывал на профилактической беседе в ФСБ из-за своих высказываний в поддержку Рослякова, а потом ребята еще и разболтали весь свой хитроумный план интернет-знакомой. Девушка испугалась и сообщила родителям.

Недавно ребят задержали сотрудники ФСБ, предотвратив два теракта: ребята планировали взорвать школу №15 и Керченский морской технический колледж.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/761599" frameborder="0"></iframe> Подростки планировали серию взрывов в школах Крыма.В Крыму задержали двух подростков, готовивших теракты в школах. ФСБ показала видео их допросаАлександр БОЙКО

20 февраля Киевский районный суд Симферополя арестовал подростков на два месяца. Они заключены под стражу на период предварительного следствия. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.

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