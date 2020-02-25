Бедность не порок? У многодетной семьи забрали пятерых детей из-за антисанитарии

«Распоряжение об отобрании малолетних» - вот так сухо называется документ, который позволяет социальным работникам увезти из родного дома сразу пятерых малышей. Многодетная семья Ауловых из поселка Кольчугино Симферопольского района почти год пытается вернуть своих ребятишек, которых лишились из-за «антисанитарии». Может ли бедность и грязь служить поводом для разрушения семьи? Есть ли механизмы государственной помощи в таких случаях? «Комсомолка» попыталась разобраться.

«ФИЗИЧЕСКИ НЕРЕАЛЬНО, КОГДА МАЛ МАЛА МЕНЬШЕ!»

29-летняя Елена Аулова вот-вот родит шестого ребенка. Чтобы пообщаться с журналистами, она ушла на денек из больницы, куда ее положили на сохранение из-за проблем с почками. Ей трудно ходить, но гостей встречает стоя. Провожает в детскую, где стоят четыре детские кроватки и коляска. Все – пустые.

Кроватки есть. Детишек - нетФото: Анастасия ЖУКОВА

- В том году 11 апреля забрали детей. И вот уже скоро будет год, как мы боремся, чтобы вернуть их. Я своих детей очень люблю! Вот скажете жизнь отдать – я отдам жизнь! – всхлипывает женщина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/762867" frameborder="0"></iframe> Служба опеки забрала у многодетной матери пятерых детей.Елена Аулова из Симферопольского района почти год живет в разлуке со своими малышамиАнастасия ЖУКОВА

Старшему сыну Диме в январе исполнилось двенадцать, его брату Мише – девять, сестренке Маргарите – шесть, Виталику – четыре, а самому младшему Косте еще нет и двух лет.

Младший был еще грудничком, когда его забрали. Фото: личный архив

- Я был на работе, - вспоминает Антон. - Мне позвонил соцработник и сказал: приходите. Слава Богу, я работал тут рядом и быстро пришел. Они до этого приезжали второго апреля, в доме было не убрано. Ну, физически нереально это сделать, когда мал мала меньше! Когда они приехали 11 числа, в доме было убрано. Но уже пришли с постановлением.

За постановлением последовало решение суда об ограничении родительских прав. Старшие дети попали в интернат, младшего отдали под опеку свекрови, а четырехлетний Виталик отправился в приемную семью из Грушевки (под Судаком) на предварительную опеку.

Елена и Антон надеются, что скоро семья воссоединитсяФото: Анастасия ЖУКОВА

Спрашиваю у родителей, из-за чего забрали малышей. В ответ: «Ну, антисанитария». Конкретными формулировками из документов они не слишком интересуются.

- А вы с делом в отношении вас знакомились? Акты читали? Фотографии видели? – допытываюсь у главы семейства.

- Вроде бы, есть в деле какие-то фотографии… Один раз я видел это дело - и все, - Антон Аулов пожимает плечами, замолкает на секунду. - Там было сказано, что тут валялись бутылки, но это неправда, я не пью! Ну, только по праздникам, как любой нормальный человек. А так приходишь с работы – не знаешь, за что хвататься, когда пятеро детей!

«ПЫТАЛИСЬ ПОМОЧЬ, ОБЪЯСНЯЛИ»

Детей у Елены забирают уже в третий раз. Первый раз органы опеки постучались в ее дом в 2016 году, когда женщина была беременна четвертым. С бывшим уже развелась, а нынешнего мужа Антона еще не встретила. Социальным работникам не понравились условия, в которых живет семья. Когда родился еще один малыш, всех четверых по распоряжению органов опеки поместили в интернат.

- Младшему ребенку было два с половиной месяца, грудничок еще. Инспектор по делам несовершеннолетних пришла и ставила условия. Говорила: «Если хочешь, чтобы все было в порядке и детей вернули, то будешь докладывать, кто наркоманит, кто курит в поселке». Но я с такими людьми не общаюсь! - заявляет женщина.

Коляску многодетной семье подарили волонтерыФото: Анастасия ЖУКОВА

В соцслужбе сказали, что вернут малышей, если семья сделает ремонт. Чтобы выполнить требование, пришлось продать корову.

- И молоко свое было, и творог, - вздыхает Елена. – А сейчас 150 рублей - бутыль молока! На такую толпу каждый день не накупляешься…

Елена с грустью рассматривает фотографии малышейФото: Анастасия ЖУКОВА

Второй раз четверо малышей побывали в интернате летом 2017 года. Причина все та же: антисанитария. К третьему визиту соцзащиты в 2019 году в доме ничего не поменялось, только детей стало еще больше: исполнился годик пятому, Косте.

Как вести хозяйство разумно при таком количестве детей, Елена не знает. Уверена, что порядок – недостижимая мечта.

- Вы сами видите: квадратура маленькая (33 квадратных метра площади, не считая кухни и коридора. – Ред.), а столько детей! Порядка у меня не будет, - уверенно заявляет многодетная мать. - У меня основная проблема – вещи [разбросанные]. Когда младший сын, которому два года, научился ползать, то стал вытаскивать вещи из шкафов. Залезает туда и закрывается.

Органы опеки Симферопольского района предоставили «КП-Крым» фотографии, сделанные в апреле 2019-го, во время осмотра, предшествовавшего очередному «отобранию малолетних». Дело явно было не только в разбросанной одежде.

Кажется, дело было не только в разбросанных вещах. Фото: Управление по делам детей и защиты их прав администрации Симферопольского района

- Данная семья состоит на учете в органах системы профилактики с 2015 года, еще раньше даже были к ним вопросы, - комментирует снимки начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Симферопольского района Тарас Луценко. – Мы пытались [помочь], объясняли, что в один прекрасный день будут приняты карательные меры. Три раза забирали детей - не повлияло никаким образом. Человек не совсем адекватно воспринимает реальность и современное общество. Как она не считала нужным работать, так она и бездействует. Извините, это не условия для детей.

Кухня на момент проверки, предшествовавшей изъятию малышей из семьи, выглядела так. Управление по делам детей и защиты их прав администрации Симферопольского района

«БЫВШИЙ МУЖ НЕ ПОМОГАЕТ, НА РЕМОНТ ДЕНЕГ НЕ ДАЛ»

Образования у Елены – всего 9 классов школы. Отец умер, когда ей было 12. Учебу пришлось бросить, чтобы помогать маме пасти коров. Только так можно было заработать денег на подключение газа.

В первый раз вышла замуж рано, причем – за мужчину вдвое старше.

- Я когда с ним сошлась, мне было 16 лет, а ему – 40. Пожалела человека, а потом оказалось, что он своей головой не живет, - вздыхает женщина. - Через месяц после свадьбы забеременела и родила.

Игрушки пока скучают без малышейФото: Анастасия ЖУКОВА

Прожили вместе несколько лет. За это время у пары появилось трое детей (2008, 2011 и 2013 года рождения). Первый муж преспокойно оставил их на руках у совсем юной Лены и ушел в поисках лучшей жизни.

- Он нам не помогает, алименты не платит, на ремонт денег не дал. Но я на него не обижаюсь, сама дура: не надо было выходить за него, - пожимает плечами Елена Аулова. – Дети у меня хотят на фамилию отчима перейти, не хотят с родным отцом вообще общаться. Бывший муж как-то попросил привести детей к нему с ночевкой, так они истерику закатили и не захотели оставаться.

Елена навещает сына в интернате. Фото: Личный архив

Четвертого малыша, Виталика, Елена родила от другого мужчины, с которым встречалась некоторое время. Расстались, а оказалось, что девушка уже носит под сердцем новую жизнь.

В 2018-м Елена вышла замуж за Антона Аулова. Он не только решился взять в жены женщину с четырьмя детьми, но еще и официально усыновил Виталика (на тот момент малышу было два года). На такое, согласитесь, не каждый мужчина решится.

Елена и Антон Ауловы поженились в 2018 году. Фото: личный архив

- Страшно было, конечно, - признается Антон. – Но ничего. Дети хорошо ко мне относятся, и я к ним хорошо. Нашли общий язык.

- Дети любят мужа, как родного! Отчим авторитет у них, - улыбается Елена.

«НЕОФИЦИАЛЬНО ЗАРАБАТЫВАЛ СОРОК ТЫСЯЧ. ТЕПЕРЬ – ДВЕНАДЦАТЬ»

Доход семьи Ауловых резко снизился. Деньги приносит в дом только муж, и ему пришлось сменить работу. Теперь мужчина получает вчетверо меньше.

Образование у Антона – среднее специальное. Согласно диплому, может работать в типографии. Вот только в Кольчугино таких предприятий нет, работу предложили только в Симферополе, и то – нормальных денег там не видать. Ездить каждый день из поселка в город – это тратить существенную часть заработка на дорогу: расстояние между поселком и крымской столицей – 29 километров, не считая передвижений по городу; добраться можно на маршрутке, которая ходит раз в час, или на попутных автобусах, идущих из Николаевки.

На официальной работе Антон получает намного меньшеФото: Анастасия ЖУКОВА

В итоге мужчина устроился в строительную бригаду. Неофициально, конечно же. Строителей с трудовыми книжками в Крыму только на господрядах найти можно, а частным лицам коттеджи возводят обычно работяги, не связанные с заказчиком никакими «письменными» обязательствами. Конечно, есть риски, что «кинут», но если заплатили – то сразу много и наличными. Вот только стройки пришлось бросить, когда в дом постучались соцработники.

- Служба опеки потребовала, чтоб я работал официально. Задавали вопросы, откуда деньги. Вот я недавно нашел официальное место – разнорабочим на базе стройматериалов. Но когда я строителем работал, у меня в месяц было и 40, и 50 тысяч. Можно жить. А сейчас – 12 тысяч всего. И как содержать семью?..

«СОБИРАЕМ ДЕНЬГИ»

Ауловы верят, что дети рано или поздно вернутся домой, и готовятся к их приезду. Купили новые игрушки, привели в порядок потолок, стены.

- Мы уже начали потихоньку ремонт делать. Конечно, неидеально пока. Чтоб стены были ровные, надо 150 тысяч! Мы на это деньги собираем, - рассказывает Елена.

Елена Аулова во время интервью была на последних сроках беременностиФото: Анастасия ЖУКОВА

Использовать материнский капитал Ауловы не могут, не положено. Жилье оформлено на мать Елены, а тратить «детские» деньги можно только на собственную жилплощадь. Купить другой дом супругам не на что.

- Меньше миллиона жилье не найдешь. Мы такую сумму даже с учетом материнского капитала не насобираем… Хочу год официально проработать и брать ипотеку, - делится планами Антон.

«СКОЛЬКО РАЗ ПРИХОДИЛИ - ХОЛОДИЛЬНИК ПУСТОЙ»

В начале февраля социальные службы снова осмотрели дом Ауловых, и заключение неутешительное: детей родителям пока не вернут.

- Семье необходимо приводить жилище в надлежащий вид: проблема с водоснабжением, санузел в ужаснейшем состоянии. Да, они поставили кроватки, но детские вещи в непотребном состоянии. Навалены, шкаф забит: запихали все «шмотки» туда, и в порядок это не приводилось с тех пор, как детей забрали. Холодильник пустой, мухи летают! – объясняет начальник профильного управления администрации Тарас Луценко, который лично присутствовал при составлении акта. - Сколько раз приходили - ни свежих продуктов нет, ни приготовленной еды. В последний раз то же самое. Что с продуктами, спрашиваем. «Была в больнице три дня, приехала, приготовила уже все закончилось».

Кухня. Фото: БФ «Колыбель милосердия»

По словам чиновника, у Ауловых есть еще и долги по алиментам, который они обязана погасить. Согласно решению суда, который ограничил родителей в правах, ежемесячно нужно перечислять на особый счет по 3000 рублей на каждого ребенка.

Сейчас детская выглядит так. Фото: БФ «Колыбель милосердия»

Такую же сумму должен платить ежемесячно и бывший муж Елены. Но он намерен через суд (и с помощью генетической экспертизы) доказать, что все трое детей, которые носят его фамилию, вообще от другого мужчины.

- Елена не работает, откуда же ей брать деньги на алименты? – спрашиваю у Тараса Луценко.

- Ограничение родительских прав не снимает обязанностей по обеспечению детей. За ней копится задолженность, надо ее погасить. То, что она не работает… ну, а каким образом она планирует обеспечивать детей? За счет пособий? Это неправильно.

«НАУЧИМ ПОДДЕРЖИВАТЬ УЮТ»

Семью Ауловых взяли под Крыло волонтеры из благотворительного фонда «Колыбель милосердия». Привезли коляску, новую двухъярусную кровать – взамен сломанной. Оказывают правовую поддержку, рассказывают об опыте других многодетных матерей.

- Семья юридически неграмотная, на них составляют акты, а они не могут их оспаривать. А три акта – это уже ограничение родительских прав, отбирают детей. Мы эту семью сопровождаем с апреля - с тех пор, как у них в третий раз забрали детей, - говорит координатор волонтерского движения «Колыбель милосердия» Валентина Тарасенко. - Будем с ними работать: учить, как поддерживать в доме порядок и уют, как правильно расходовать деньги. Когда в первый раз пришли органы опеки, старшему было всего 7 лет, а сейчас ему 12 – уже полноценный помощник, маме будет легче!

Старшему сыну уже 12. Помощник! Фото: личный архив

Валентина Тарасенко – сама многодетная мать. У нее пятеро родных малышей и трое приемных. При этом женщина находит время на волонтерскую работу с семьями, подобными Ауловым, а еще – на уход за тяжело больными малышами-сиротами в региональной больнице.

- Наша задача – защищать семью всеми силами. Есть матери, которые пьют, наркоманят, бросают и даже продают детей! Здесь-то все не так. Антисанитария, бедность – это не основание забирать детей! У нас чиновники только наказывают. Пришли, составили акт, пригрозили. А курировать, помогать?! Что они сделали, чтобы сохранить семью?! – удивляется Валентина. – Для детей каждая поездка в интернат – глубокая травма.

С помощью волонтеров семья меняет свой образ жизни. Слева: снимок, сделанный чиновниками во время проверки год назад. Справа - состояние той же комнаты во время визита корреспондента КП-КрымФото: Анастасия ЖУКОВА

С Валентиной солидарна и член Совета многодетных матерей при Министерстве труда и соцзащиты Крыма Татьяна Гук, которая тоже помогает семье Ауловых.

- Я сама вырастила восьмерых детей. Как ни старалась, особенно когда болею, в доме не было идеального порядка, - признается Татьяна. - Нельзя забирать детей у матери из-за антисанитарии, это издевательство и над детьми, и над женщиной! Надо человеку мозги вправить. Есть же в полиции инспекторы, которые работают с детьми, нарушившими закон. Почему нерадивых матерей нельзя поддерживать и направлять? Не все же сильные женщины, не всем все удается.

Бабушка рыдает: «Да ради детей я на все готова!»Фото: Анастасия ЖУКОВА

НЯНЬ НЕТ

Интересуюсь у Тараса Луценко, есть ли на службе у государства механизмы бесплатной помощи в подобных ситуациях.

- Может быть, социальная няня, которая присмотрит за детьми пару часов, пока мама убирает дом?

- Есть районный Центр для семьи детей и молодежи, он оказывает содействие в разных вопросах, например - по оформлению документов. Деткам из так называемых неблагополучных семей предоставляются билеты то на аттракционы, то на культмассовые мероприятия. Вывозят детей на экскурсии, в том числе и родителей задействуют, чтобы они с детьми побольше проводили времени.

- Это про досуг. А я спрашиваю про быт, скорее.

- Есть семьи по Симферопольскому району, которые решают вопросы непосредственно в муниципальном образовании своем: щебнем им засыпают дорожки, обеспечивают дровами, изыскивают ресурсы. Но если люди игнорируют вообще заботу о детях, что сделать? Вот, есть организация, которая содействует (имеется ввиду БФ «Колыбель милосердия». – Ред.), так теперь что, волонтеры должны будут уборку в доме делать? Это будет помощь? Она не инвалид, никаких ограничений по состоянию здоровья матери нет. Показали один раз, как должен выглядеть дом, два раза показали – но проходит время, и ничего не меняется.

Соцслужбы не помогают многодетным по хозяйствуФото: Анастасия ЖУКОВА

Нахожу в соцсети официальные страницы упомянутого «Симферопольского районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи». В перечне предоставляемых услуг – социально-бытовые, что подразумевается под этим и как их получить – не говорится.

- Мы не предоставляем этот вид услуг, - объясняет мне сотрудница центра по телефону. – На сайте, видимо, ошибка. И никакой центр социальных служб [для детей и молодежи] в Республике Крым согласно тем нормам, которые утверждены министерством образования, не предоставляет. В государственном задании, которое мы получаем ежегодно, социально-бытовых услуг нет.

Бесплатную помощь по дому оказывают только центры социального обслуживания граждан преклонного возраста и инвалидов. Как следует из названия, многодетным там никаких услуг не оказывают.

- А если платно? Есть же у вас прейскурант дополнительный, - звоню в один из таких центров, расположенный в Симферополе.

- Нет, нельзя. Выезжаем только к пожилым и инвалидам.

Словом, если нет инвалидности, то на няню от соцзащиты рассчитывать не приходится, хоть пятеро у тебя детей, хоть дюжина.

В семье Ауловых появился шестой ребенок. Фото: БФ «Колыбель милосердия»

На момент публикации материала Елена частично погасила долги по алиментам и родила шестого ребенка - девочку. Когда она познакомится с братьями и сестренкой?.. «Комсомолка» будет следить за судьбой этой семьи.

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