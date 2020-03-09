2020-03-09T16:11:50+03:00
Политика

Эксперт: Киев обсуждает возможность подачи воды в Крым ради диалога с Россией

В окружении Зеленского ведутся разговоры о разблокировании Северо-Крымского канала
Надежда ДАЦЮК
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Северо-Крымский канал перекрыт с весны 2014 годаСеверо-Крымский канал перекрыт с весны 2014 годаФото: Архив "КП"
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Обсуждение вопроса подачи воды по Северо-Крымскому каналу из Украины ведется в правящих политических кругах сопредельного государства, поскольку в Киеве хотят наладить диалог с Российской Федерацией, а также решить свои экономические проблемы. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владислав Ганжара.

Ранее украинский политолог Владимир Фесенко заявил о том, что в окружении президента Владимира Зеленского активно обсуждается вопрос подачи воды в Крым.

- Дыма без огня не бывает. Первым «прокололся» Арахамия (председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины, - Ред.). Его поправили. Но, видимо, разговоры, обсуждения - закрытые продолжаются, - сказал Фесенко.

Крымский политический эксперт Владислав Ганжара отмечает, что для Украины вопрос возобновления подачи воды на полуостров целесообразен, поскольку в этом случае речь будет идти о коммерческой продаже.

- Это выгодно, поскольку команда Зеленского так и не решила проблемы в экономике Украины, лишь усугубив их. Кроме того, есть и политический кризис, поскольку правительство, не проработавшее и полугода, ушло в отставку. Подача воды - это своеобразная форточка налаживания диалога с Российской Федерацией, поиски для Украины определенных уступок по чувствительным для нее вопросам. Возможно, определенного торга в вопросе соблюдения Минских соглашений, - полагает Ганжара.

Политолог прогнозирует, что в ближайшее время от президента Украины последуют новые заявления по поводу подачи воды в Крым.

- Россия, думаю, готова вести переговоры по поводу подачи воды из Украины в Крым с учетом коммерческих соглашений, но политических разменов здесь не будет. Думаю, что в Киеве тоже есть такое понимание, - заключил Ганжара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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