Защитных масок почти не осталось даже в госаптеках Крыма

В крымских аптеках - дефицит медицинских масок. Видимо, жители полуострова побежали покупать их на фоне последних новостей о том, что сегодня в Крыму и Севастополе на карантине по коронавирусу находятся 50 человек, которые вернулись из стран Азии. Масла в огонь также подлила история о сбежавшей из под карантина жительнице Севастополя. И несмотря на то, что официально подтвержденных случаев заражения «китайской заразой» в Крыму и Севастополе нет, за последние несколько дней на улицах республики стало ощутимо больше людей, которые прячут лица под масками.

Заместитель министра здравоохранения РК Николай Деркач отмечает, что сегодня в сети государственных аптек полуострова «Крым-Фармация» остался совсем небольшой запас защитных изделий.

- Несмотря на значительно возросший спрос, в сети ГУП РК «Крым-Фармация» продолжается продажа медицинских масок, - сказал замминистра и добавил, что все медучреждения полуострова обеспечены изделиями, а дефицита нет.

По словам Деркача, за февраль в государственных аптеках продали 30 тысяч медицинских масок.

«Комсомолка» решила проверить слова замминистра об отсутствии дефицита масок и обратилась за комментариями в пять аптек сети «Крым-Фармация» в разных регионах полуострова.

В Бахчисарае, Джанкое, Феодосии и Ялте вожделенный товар закончился, причем где-то еще три дня назад. Фармацевты нескольких аптек признались «Комсомолке», что последние запасы масок забрали сегодня, а новую партию подвезут к 6 марта.

- Маски у нас закончились 27 февраля. Были по 12 рублей за штуку. Сейчас не знаем, где заказывать. У поставщиков тоже нет, - торит сотрудникам госаптек и фармацевт коммерческой аптеки в столице Крыма.

Отметим, что цены на медицинские изделия резко поднялись в начале февраля, когда новости о резком росте заболевших коронавирусом стали появляться ежедневно. Если в низкий сезон заболеваемости ОРВИ пять медицинских масок можно было купить за 20 рублей, то в последних числах февраля цена за одно(!) изделие выросла до 12-15 рублей. Конечно, в отделениях государственных аптек «Крым-Фармация» цены сдерживали – одну маску можно было купить за 5 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В крымском сегменте социальных сетей начали распространять слух, что одноразовые маски можно не выбрасывать, а использовать повторно. Якобы изделие достаточно постирать и высушить на батарее. Можно пройтись по маске утюгом с отпаривателем: большие температуры должны убить вирус.

Однако в комментарии «КП» главный внештатный инфекционист Минздрава Крыма Людмила Прокудина опровергла эти данные.

- Во-первых, даже если вы постираете и проутюжите одноразовую маску, вы не убьете микробы вируса, которые там есть. Плюс, она очень тонкая. После двухчасового ношения изделие нужно выбрасывать. Можно сшить из марли четырехслойную повязку. Она будет многоразовой, и ее можно стирать и проглаживать. Однако и ее придется менять каждые четыре часа.

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