2020-03-10T14:00:32+03:00
Общество

Под Симферополем началось строительство нового рынка

Стоимость продуктов на торговой площадке должна быть ниже, чем в магазинах [фото]
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Проект «Крымского рынка». Фото: Андрей Рюмшин / FacebookПроект «Крымского рынка». Фото: Андрей Рюмшин / Facebook
Изменить размер текста:

В селе Доброе, что близ Симферополя, началось строительство нового сельскохозяйственного рынка. Строители уже роют котлованы и закладывают фундаменты для будущих складов, офисов, а также хранилищ для овощей и фруктов «Крымского рынка».

- Нам, как поселению, выгодно строительство этого рынка, где будут созданы рабочие места для местных жителей. Цены будут ниже, чем на симферопольских рынках, потому что у нас будут люди, которые сами выращивают и производят товары, - рассказал КП-Крым глава Добровского сельского поселения Олег Литвинов.

В конце 2018 года Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив (СПОК) «Доброе» выиграл государственный грант на 70 миллионов рублей на строительство рынка. Эти деньги должны быть освоены до начала 2021 года. А вот когда должен открыться сам рынок - пока неизвестно.

Сам проект обойдется в 600 миллионов рублей, а площадь «Крымского рынка» составит почти 30 тысяч квадратных метров. Свою продукцию здесь смогут продавать фермеры со всего Крыма.

- По условиям договора, сельхозтоваропроизводители, в том числе и обычные селяне, смогут сами активно принимать участие в реализации своей продукции либо гарантированно сбывать ее кооперативу, - заявил глава Минсельхоза РК Андрей Рюмшин. Заметим, пока полным ходом идет строительство, на территории СПОК «Доброе» каждый день проходят ярмарки.

Как ранее писала КП-Крым, еще один рынок появится рядом с Симферополем. Это будет новый «Привоз», который станет гораздо больше существующего. Он расположится на территории в 100 гектаров и будет ориентирован на оптовую торговлю.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Симферополем начали строить новый сельхозрынок за 600 миллионов

Проект реализуют в селе Доброе (подробнее)

«Привоз» и ныне там: Крупнейший рынок Симферополя переносить не будут

Руководство торговой площадки получило от властей дополнительную землю [фото] (подробнее)

Рынок «Привоз» в Симферополе остается на своем месте

Переносить торговую площадку за город никто не собирается (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Борис Панкин, бывший главный редактор «КП»: Говорю Гагарину - Юра, а поехали в «Комсомолку»! Садимся в мою машину и мчимся в редакцию
9 марта - День рождения первого космонавта планеты. Наш спецкор Александр Гамов поговорил о нем с Борисом Панкиным, главным редактором «Комсомольской правды» в 1965 - 1973 годы
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине: Не одичать, не разжиреть, не спиться!
После командировки в охваченный эпидемией Китай наш журналист попал на двухнедельную изоляцию в Москве. И только 8 марта, в праздничный день, наступила долгожданная свобода. Ниже - итоговый репортаж коронавирусного томления в четырех стенах
Новости 24
Власти Симферополя рассказали о ходе реконструкции моста на улице Гагарина
В Симферополе и Севастополе 11 марта частично отключат электричество
Рецидивист из Симферопольского района дважды садился за руль пьяным
В Бахчисарае водители едва не раздавили уснувшего на дороге человека
Ялтинец представился «решалой» и обманом выманил полмиллиона рублей
«Единороса» с медалью «За возращение Крыма» не пустили на Украину
На ремонт водопровода в Симферополе выделили 160 миллионов рублей
Ученые в замешательстве: Утки-мандаринки из Восточной Азии поселились в Крыму
В Крым идет дождь и похолодание
В Крыму воры сожгли 54 тысячи рублей, перепутав их с рекламными листовками
В Симферополе задумались об изменении маршрута военного парада ко Дню Победы 2020
Под Симферополем начали строить новый сельхозрынок за 600 миллионов
В Симферополе объявили в розыск Няшу и еще четырех кошек
В трех городах Крыма зафиксировали загрязнение воздуха
Для отдыха на майские праздники россияне выбирают Крым
Ялта заняла второе место в рейтинге лучших российских городов для отдыха весной
Погода в Крыму 10 марта: К концу дня возможна гроза
Спартакиада боевых искусств собрала в Евпатории спортсменов с юга России
На боевом корабле ЧФ в Ялте с экскурсией побывали более 10 тысяч человек
Украинская община Крыма отметила день рождения Тараса Шевченко
В Ялте автомобиль вылетел в кювет и перевернулся
В Крыму поймали гражданку Украины, которая украла у бабушки золотые зубы
В аэропорт Симферополя прибыл символ «Эстафеты Победы»
14 человек эвакуировали из многоэтажки в Симферополе из-за пожара
Украинским дипломатам не понравилась карта распространения коронавируса с российским Крымом
Корабли Черноморского района в рамках учений заступили на боевое дежурство
В крымском МЧС подвели итоги работы за неделю
В Севастополе капитально отремонтируют Комсомольский парк за 102 миллиона