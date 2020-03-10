Под Симферополем началось строительство нового рынка

В селе Доброе, что близ Симферополя, началось строительство нового сельскохозяйственного рынка. Строители уже роют котлованы и закладывают фундаменты для будущих складов, офисов, а также хранилищ для овощей и фруктов «Крымского рынка».

- Нам, как поселению, выгодно строительство этого рынка, где будут созданы рабочие места для местных жителей. Цены будут ниже, чем на симферопольских рынках, потому что у нас будут люди, которые сами выращивают и производят товары, - рассказал КП-Крым глава Добровского сельского поселения Олег Литвинов.

В конце 2018 года Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив (СПОК) «Доброе» выиграл государственный грант на 70 миллионов рублей на строительство рынка. Эти деньги должны быть освоены до начала 2021 года. А вот когда должен открыться сам рынок - пока неизвестно.

Сам проект обойдется в 600 миллионов рублей, а площадь «Крымского рынка» составит почти 30 тысяч квадратных метров. Свою продукцию здесь смогут продавать фермеры со всего Крыма.

- По условиям договора, сельхозтоваропроизводители, в том числе и обычные селяне, смогут сами активно принимать участие в реализации своей продукции либо гарантированно сбывать ее кооперативу, - заявил глава Минсельхоза РК Андрей Рюмшин. Заметим, пока полным ходом идет строительство, на территории СПОК «Доброе» каждый день проходят ярмарки.

Как ранее писала КП-Крым, еще один рынок появится рядом с Симферополем. Это будет новый «Привоз», который станет гораздо больше существующего. Он расположится на территории в 100 гектаров и будет ориентирован на оптовую торговлю.

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