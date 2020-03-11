2020-03-11T11:41:46+03:00
Общество

Крымчанку с двумя детьми и пожилыми родителями выселяют из общежития

Жилье семья получила в советские годы, не озаботившись никакими документами
Юлия ДОБРОВА
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Юлию Балашову с детьми и родителями-пенсионерами выселяют из единственного жилья. Фото из личного архиваЮлию Балашову с детьми и родителями-пенсионерами выселяют из единственного жилья. Фото из личного архива
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Семье Юлии Балашовой в советские годы достались две комнаты в общежитии. Вот только и это более чем скромное жилье у них хотят отобрать, а Юлию отправить на улицу вместе с пожилыми родителями и двумя маленькими детьми.

ПОЖИВЕТЕ У МОРЯ

Мама и папа Юлии во времена СССР работали строителями на заводе «Красный богатырь». В Ялте они возводили санаторий имени Кирова. В 1980-х семья получила выдали в качестве социального пакета две комнаты в общежитии прямо на территории здравницы. Площадь небольшая - всего 32 квадратных метра. Зато работа под боком и до моря - десять минут пешком!

Тогда это заселение называли временной мерой: в 90-х жильцов общежития должны были расселить в новый дом на улице Кривошты.

Общежитие завода после развала СССР стало собственностью санатория имени Кирова. Фото из личного архива

Общежитие завода после развала СССР стало собственностью санатория имени Кирова. Фото из личного архива

- Мы должны были получить квартиру в новом доме, его возвели специально для сотрудников стройотряда, но волшебным образом туда вселились чиновники из администрации. А мы остались с мамой, отцом и двумя братьями в своих комнатах общежития, - рассказывает Юлия.

Вот только никаких документов на эти комнаты у семейства не было, в советские годы об этом и думать было как-то не принято.

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА

А далее - развал Союза. «Красный богатырь» прекратил работать в Крыму, а его хозяйственные постройки вместе с общежитием и его жильцами достались в «наследство» санаторию имени Кирова.

Гаражи и боксы сразу сдали в аренду. А общежитие стало муниципальным. Приватизировать комнаты жители не смогли, потому что никаких бумаг, подтверждающих законность заселения, на руках у людей не было. Вот только деваться некуда, и бывшие строители с семьями продолжили жить в «общаге» на птичьих правах.

- Впервые нас попытались выселить в 2007 году. Нас защищала администрации Ялты. Суд мы и остальные жильцы общежития выиграли и думали, что вот оно спокойствие, - объясняет Юля.

Но нет, в 2014 году, уже в российском Крыму, у жильцов опять попытались отсудить их комнаты. И снова администрация Ялты встала на сторону граждан, люди остались при своих «квадратах».

Ненадолго: уже через три года суды опять возобновились. И к тому времени здание общежития признали по бумагам нежилым летним корпусом санатория. А к семье Юлии Балашовой заглянули судебные приставы, чтобы выселить их из двух комнат, которые они якобы незаконно занимают.

- На суде был представлен план 1972 года, в котором наша квартира якобы состоит из четырех комнат, вот поэтому у нас и решили отобрать часть недвижимости, - вспоминает Юлия.

Вот только приставы пришли в замешательство, не обнаружив у семейства никаких дополнительных комнат, которые они якобы незаконно занимают.

- Приставы приходили, разобраться откуда нас выселять не смогли и обратились в суд за разъяснением, - говорит молодая мама. - Ничего Верховный суд Крыма пока не ответил.

ПО ТЫСЯЧЕ ДОЛЛАРОВ ЗА КВАДРАТ

В санатории имени Кирова говорят, что всем жильцам общежития предложили достойные компенсации за переселение: по тысяче долларов за каждый квадратный метр или квартиры аналогичной площади.

- Но они отказываются! Одна семья из четырех согласилась на компенсацию и съехала, остальные не хотят, - разводят руками руководители здравницы. - К тому же, здание аварийное и нуждается не то что в ремонте, а в сносе. Мы делаем хорошее дело - расселяем.

Конечно, Балашовы не прочь переехать, но в квартиру, в которой было бы хотя бы две небольшие комнаты. Правда, по словам Юлии, в «обмене» им отказали, сказав, что единственная альтернатива - однокомнатная квартира.

- И заплатить нам обещают только за 16 квадратов, так как ордеров на вселение у нас вообще нет, - утверждает Юлия. - Просто говорят: берите миллион и съезжайте, иначе выселят без права на предоставление другого жилья. А куда мы пойдем, что купим за миллион? Только на улицу, но это никого не волнует.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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