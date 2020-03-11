Крымчанку с двумя детьми и пожилыми родителями выселяют из общежития

Семье Юлии Балашовой в советские годы достались две комнаты в общежитии. Вот только и это более чем скромное жилье у них хотят отобрать, а Юлию отправить на улицу вместе с пожилыми родителями и двумя маленькими детьми.

ПОЖИВЕТЕ У МОРЯ

Мама и папа Юлии во времена СССР работали строителями на заводе «Красный богатырь». В Ялте они возводили санаторий имени Кирова. В 1980-х семья получила выдали в качестве социального пакета две комнаты в общежитии прямо на территории здравницы. Площадь небольшая - всего 32 квадратных метра. Зато работа под боком и до моря - десять минут пешком!

Тогда это заселение называли временной мерой: в 90-х жильцов общежития должны были расселить в новый дом на улице Кривошты.

Общежитие завода после развала СССР стало собственностью санатория имени Кирова. Фото из личного архива

- Мы должны были получить квартиру в новом доме, его возвели специально для сотрудников стройотряда, но волшебным образом туда вселились чиновники из администрации. А мы остались с мамой, отцом и двумя братьями в своих комнатах общежития, - рассказывает Юлия.

Вот только никаких документов на эти комнаты у семейства не было, в советские годы об этом и думать было как-то не принято.

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА

А далее - развал Союза. «Красный богатырь» прекратил работать в Крыму, а его хозяйственные постройки вместе с общежитием и его жильцами достались в «наследство» санаторию имени Кирова.

Гаражи и боксы сразу сдали в аренду. А общежитие стало муниципальным. Приватизировать комнаты жители не смогли, потому что никаких бумаг, подтверждающих законность заселения, на руках у людей не было. Вот только деваться некуда, и бывшие строители с семьями продолжили жить в «общаге» на птичьих правах.

- Впервые нас попытались выселить в 2007 году. Нас защищала администрации Ялты. Суд мы и остальные жильцы общежития выиграли и думали, что вот оно спокойствие, - объясняет Юля.

Но нет, в 2014 году, уже в российском Крыму, у жильцов опять попытались отсудить их комнаты. И снова администрация Ялты встала на сторону граждан, люди остались при своих «квадратах».

Ненадолго: уже через три года суды опять возобновились. И к тому времени здание общежития признали по бумагам нежилым летним корпусом санатория. А к семье Юлии Балашовой заглянули судебные приставы, чтобы выселить их из двух комнат, которые они якобы незаконно занимают.

- На суде был представлен план 1972 года, в котором наша квартира якобы состоит из четырех комнат, вот поэтому у нас и решили отобрать часть недвижимости, - вспоминает Юлия.

Вот только приставы пришли в замешательство, не обнаружив у семейства никаких дополнительных комнат, которые они якобы незаконно занимают.

- Приставы приходили, разобраться откуда нас выселять не смогли и обратились в суд за разъяснением, - говорит молодая мама. - Ничего Верховный суд Крыма пока не ответил.

ПО ТЫСЯЧЕ ДОЛЛАРОВ ЗА КВАДРАТ

В санатории имени Кирова говорят, что всем жильцам общежития предложили достойные компенсации за переселение: по тысяче долларов за каждый квадратный метр или квартиры аналогичной площади.

- Но они отказываются! Одна семья из четырех согласилась на компенсацию и съехала, остальные не хотят, - разводят руками руководители здравницы. - К тому же, здание аварийное и нуждается не то что в ремонте, а в сносе. Мы делаем хорошее дело - расселяем.

Конечно, Балашовы не прочь переехать, но в квартиру, в которой было бы хотя бы две небольшие комнаты. Правда, по словам Юлии, в «обмене» им отказали, сказав, что единственная альтернатива - однокомнатная квартира.

- И заплатить нам обещают только за 16 квадратов, так как ордеров на вселение у нас вообще нет, - утверждает Юлия. - Просто говорят: берите миллион и съезжайте, иначе выселят без права на предоставление другого жилья. А куда мы пойдем, что купим за миллион? Только на улицу, но это никого не волнует.

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