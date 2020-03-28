2020-03-28T15:26:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Аксенов предложил ужесточить наказание для крымчан, которые ездят за границу по украинскому паспорту

Глава Крыма призвал приезжих соблюдать 14-дневный карантин
Надежда ДАЦЮК
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Глава Республики Крым призвал правоохранителей жестко реагировать на нарушение режима самоизоляцииГлава Республики Крым призвал правоохранителей жестко реагировать на нарушение режима самоизоляцииФото: Архив "КП"
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Глава Крыма Сергей Аксенов предложил ужесточить меры для крымчан, которые отправляются в путешествие за границу с украинскими биометрическими паспортами, а затем возвращаются обратно на полуостров.

- Из-за рубежа приехали - сели на карантин. И в дальнейшем также: если приехали по украинскому биометрическому паспорту - соблюдайте карантин 14 дней, - сказал Аксенов.

Напомним, что 27 марта трое крымчан пытались пересечь границу Крыма с Украиной. Они самовольно нарушили режим самоизоляции.

Глава Республики Крым, комментируя данный случай, призвал главу МВД по РК Павла Каранду жестко реагировать на подобные нарушения, вплоть до административного ареста на 15 суток.

СПРАВКА «КП»

У некоторых крымчан сохраняется двойное гражданство. После воссоединения Крыма с Россией жители Крыма поехали менять украинский паспорт на биометрический, который позволяет ездить по безвизовому режиму в страны Европы. При этом с российским заграничным паспортом, в котором есть крымская прописка, могут быть проблемы при пересечении границ стран Евросоюза из-за санкций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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