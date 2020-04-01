Закрытие Крымского моста из-за коронавируса: Кого пускают в регион и по каким правилам

Республика Крым долго не хотела вводить жесткие меры, но зараженных коронавирусом день ото дня становится все больше. И если раньше это были «привозные» случаи, когда инфекцию крымчане подхватывали во время зарубежной поездки, то теперь зарегистрировано двое заболевших, которые заразились от нарушителя карантина.

Поэтому с полуночи 2 апреля 2020 Республика Крым вводит режим полной самоизоляции вслед за многими другими регионами России.

- Введение карантинных мероприятий. На Крымском мосту будет выставлен блокпост, 100% досмотр автотранспорта, - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба. - «Зеркалим» меры тех регионов, которые приняли самые жесткие меры.

В частности, планируется досматривать всех автомобилистов и их пассажиров, проверять состояние здоровья. Железнодорожное сообщение не прекращается, но аналогичные досмотры ждут всех, кто путешествует на поезде.

Автобусное сообщение с материком Крым прекратил с 1 апреля, все рейсы в другие субъекты федерации больше не отправляются. В том числе, нельзя добраться на автобусе в Севастополь.

Авиарейсы не отменяли, однако их количество на первую неделю апреля сократили на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, глава Крыма поручил усилить осмотр пассажиров в аэропорту «Симферополь». Сейчас там всем приезжающим измеряют температуру с помощью дистанционного тепловизора, сотрудники работают в масках и в перчатках, а с любым недомоганием можно сразу обратиться в медпункт на первом этаже терминала.

Грузовое сообщение не перекрывали, фуры с товаром продолжают идти на полуостров через Крымский мост. Будут ли ограничивать доставку некоторых товаров на полуостров, пока не известно.

На момент публикации материала также не известно, будут ли ограничивать въезд в регион тем, кто не зарегистрирован в Крыму.

- Спокойно смогут заехать крымчане, граждане Российской Федерации, у которых здесь собственность есть… Сейчас мы с прокуратурой и полпредством [президента в РК] выверяем позицию, - отметил Сергей Аксенов.

Официальный документ о введении режима полной самоизоляции, где будут прописаны все принимаемые меры, еще готовят, его планируют опубликовать на сайте Совета министров РК 1 апреля после 17.00.

СПРАВКА КП

В Крыму официально зарегистрировано 16 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 14 инфицированных привезли инфекцию из заграничных поездок, а двое - получили коронавирус от безалаберного крымчанина, который не соблюдал карантин. В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело. Сам он уже чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

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