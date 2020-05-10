2020-05-10T01:32:50+03:00
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Салют на День Победы в Симферополе 9 мая 2020 года: Фото и видео

В Симферополе 9 мая 2020 года отгремел салют на День Победы
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Илья Изотов / FacebookФото: Илья Изотов / Facebook
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В Симферополе 9 мая 2020 года все же отгремел салют в честь Дня Победы.

Из-за угрозы коронавируса в стране отменили и традиционный Парад Победы, и шествие Бессмертного полка: от Парада оставили только авиационную часть в Керчи, а Бессмертный полк "шагал" весь день в соцсетях - онлайн. Но без салюта жителей крымской столицы все же не оставили.

Фото: Илья Изотов / Facebook

Фото: Илья Изотов / Facebook

Фото: Илья Изотов / Facebook

Фото: Илья Изотов / Facebook

Фото: Илья Изотов / Facebook

Фото: Илья Изотов / Facebook

Фото: Илья Изотов / Facebook

Фото: Илья Изотов / Facebook

Салют в Симферополе 2020: Трансляция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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