Салют на День Победы в Симферополе 9 мая 2020 года: Фото и видео
В Симферополе 9 мая 2020 года все же отгремел салют в честь Дня Победы.
Из-за угрозы коронавируса в стране отменили и традиционный Парад Победы, и шествие Бессмертного полка: от Парада оставили только авиационную часть в Керчи, а Бессмертный полк "шагал" весь день в соцсетях - онлайн. Но без салюта жителей крымской столицы все же не оставили.
Фото: Илья Изотов / Facebook
Фото: Илья Изотов / Facebook
Фото: Илья Изотов / Facebook
Фото: Илья Изотов / Facebook
Салют в Симферополе 2020: Трансляция.
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ИСТОЧНИК KP.RU