Коронавирус в Крыму, последние новости на 27 мая 2020: Оперативный штаб перешел на брифинги

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости - читайте в одном материале КП-Крым.

БРИФИНГ ВМЕСТО ШТАБА

Заседания оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции в Совете министров Крыма заменили на брифинги с оперативной информацией. Докладчиками выступают представители Роспотребнадзора и Минздрава Крыма. Они озвучивают данные за истекшие сутки и актуальную информацию по мероприятиям, направленным на борьбу с инфекцией.

ЗА СУТКИ ПЛЮС ТРИ

В Крыму по состоянию на утро 27 мая зарегистрировано 3 новых случая заболевания коронавирусной инфекции. Два из них в ранее известных очагах и один прибывший из-за границы. Все трое находились под медицинским наблюдением, госпитализированы в инфекционные стационары.

В общей сложности в республике 349 человек заболели коронавирусом. 186 продолжают лечение, у 129 средняя степень течения болезни и 53 находятся в удовлетворительном состоянии, 4 - в тяжелом. Трое подключены к аппаратам ИВЛ, один интубирован. Еще 183 человека проходят лечение в стационарах с диагнозом «вне больничная пневмония», из них 9 находятся в тяжелом состоянии.

Официально от коронавируса в Крыму умерли 3 человека. Еще у 8 инфицированных смерть наступила по причине других заболеваний.

КРЫМ НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ ПО COVID-19 В ЮФО

Крым и Севастополь занимают последние места по заболеваемости covid-19 в Южном федеральном округе. На 100 тысяч населения в Севастополе 35 случаев коронавируса, в Республике Крым - 17,8.

На первом месте в ЮФО Республика Калмыкия - 326,5 случаев на 100 тысяч населения. На втором - Республика Адыгея с показателем 153,5. Соседний Краснодарский край имеет показатель 59,7, Ростовская область - 88,2.

МЕДИКАМ ВЫПЛАТИЛИ БОЛЬШЕ 60 МИЛЛИОНОВ

Крымские медики получили 62,3 миллионов рублей премиальных за работу с коронавирусной инфекцией. Это касается не только больных, но и биоматериала, с которым работают лаборанты. Выплаты идут по трем постановлениям: два федеральных и одно региональное. В общей сложности надбавки получили без малого 3 тысячи медиков. Но обращения от тех, кто не получил ожидаемое, продолжают поступать. Как пояснил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов, федеральный Минздрав четко определил, что такое «группа риска», за которую полагаются доплаты: это категории медицинских работников, а не больных, у которых может быть коронавирус.

ОБСЕРВАТОРЫ НЕ ПРОСТАИВАЮТ

За сутки после опубликования указа главы Крыма о взимании платы за нахождение в обсерваторе туда попали 60 человек. Из пунктов пропуска через российско-украинскую границу доставили 31 человек, из аэропорта 16, с железной дороги 6, прибывших через Крымский мост 7 человек. Всего в обсерваторах Крыма находятся 726 человек и еще 100 мест свободны.

С 24 мая для граждан, не имеющих крымской прописки или недвижимости, а также не являющихся командированными сотрудниками органов власти, членами экипажей судов или грузоперевозчиками, пребывание в обсерваторе является обязательным и платным.

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