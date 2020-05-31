Вздохнули с облегчением: В Крыму отменили плату за пребывание в обсерваторе

Миллионы россиян, собравшихся в Крым в этом году, могут облегченно выдохнуть - теперь их кошелькам ничего не угрожает.

Глава Крыма Сергей Аксенов своим новым указом отменил пункт о платных обсерваторах для тех, кто прибыл на полуостров с материка без уважительной причины.

В новом указе главы Республики, опубликованном сегодня на сайте правительства Крыма, по-прежнему прописана процедура, при которой на две недели в обсерватор направляют всех гостей Крыма без регистрации или собственности на территории Республики Крым.

Но теперь там нет пункта о расходах за пребывание в обсерваторе, которые ложились прежде на самого приезжего либо на работодателя, который отправил работника в Крым в командировку. Указ вступает в силу с завтрашнего дня.

Напомним, 24 мая Сергей Аксенов своим предыдущим указом распорядился помещать всех приезжих в республику без уважительной причины в обсерватор за свой счет.

Кроме того, строители-вахтовики и работники частных компаний, которых отправили в Крым в командировку, тоже на две недели отправятся в обсерватор. Их пребывание там олачивали бы потом работодатели.

По словам вице-премьера РК Елены Романовской, двухнедельная обсервация в Крыму обошлась бы приезжим примерно в 24 тысячи рублей.

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